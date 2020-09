Cantante, actriz, conductora, empresaria, esto y más es Lucero, “La novia de América”, que en este año está cumpliendo 40 años de trayectoria artística. Ahora como parte de esta celebración, Lucero presenta su nuevo álbum “20y20” donde están grandes de sus éxitos en esta producción digital.

Del “20y20”

Lanzando un álbum digital que reúne 40 temas que son un mosaico de su leyenda musical, pasando por diversos géneros que la han colocado en el gusto del público a nivel internacional, así “20y20” incluye los géneros de pop, balada, dance, pop en portugués, mariachi, banda sinaloense y banda sierreña.

Las canciones seleccionadas la han posicionado en la popularidad musical por distintas épocas de su gran trayectoria y la han impulsado como una de las pocas cantantes latinas multigeneracionales, siendo también Lucero la primera en incursionar en el idioma portugués para hacer una carrera específica en ese idioma dentro del mercado brasileño.

De esta manera “Lucero 20y20”, es un compendio de éxitos que se distribuye sólo en plataformas digitales para streaming, buscando acompañar y alegrar los momentos por los que estamos pasando, lleno de mensajes de optimismo y demostrando a una artista que ha evolucionado para brindar su talento y ser parte del entretenimiento en diversas generaciones y edades.

Y es que en la pandemia de coronavirus, Lucero se ha mantenido aún más activa, conquistado las plataformas digitales a través de su música, actuación y comunicación con el público a través de su podcast semanal “Aquí Lucero!” y su programa semanal de YouTube “Mucho Que Contar”.

Con los que en casi seis meses ininterrumpidos ha logrado reunir a millones de espectadores.

De las canciones

El primer sencillo a promocionar es el tema “Te deseo lo mejor” por ser una frase que viene bien hoy y siempre, realizando Lucero un video donde invita a participar a sus fans de manera virtual para hacerlos partícipes de esta celebración y de este mensaje.

El video es un mosaico de colores, alegría y mensaje, realizado de manera casera y virtual, con la dirección de Lucero y su equipo con la edición de una seguidora española Patricia Escudero.

Este primer corte cuenta con diversas versiones musicales editadas por una seguidora libanés Hanadi Abboud.

Las otras canciones son: No pudiste amar así, Dueña de tu amor, Cómo tú (con Luciano Pereyra), Tácticas de guerra, Ya no, Tanto, Sobreviviré, Quién como tú (acompañada de Luis Fonsi), Qué te ruegue quien te quiera, Adicta a ti, Cien años, Mi Ciudad, De qué manera te olvido, Jardinera, Popurrí Mexicano, A través del vaso (con Banda Los Sebastianes), Necesitaría, Siempre te necesito, (acompañada de Gerardo Ortíz), Hasta que amanezca, Ven devórame otra vez, Me deshice de tu amor, Te quiero para mí, Sólo me faltabas tú (con Recoditos), A pesar de todo, Eu Tó de Olho, Evidencias, Trem Bala, Ya no Electricidad, Cuéntame, Sobreviviré, Vete con ella, Veleta, El privilegio de amar (con Manuel Mijares), Llorar, Vete por donde llegaste, Indispensable, Esta vez la primera soy yo, Long, No me dejes ir.

Por último es importante decir, que algunos de estos temas están en una nueva versión, otros más en vivo y algunos más en colaboraciones