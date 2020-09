La diputada por el Partido Encuentro Social (PES), Nora Merino Escamilla, confirmó que llamarán a comparecer ante el Congreso a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, para que explique los detalles y alcances del proyecto presuntamente realizado “fast track” para la remodelación del Centro Histórico de Puebla.

En entrevista la legisladora advirtió que hay muchas dudas sobre la licitación del proyecto así como los alcances que tendrá porque las obras podrían poner en riesgo la denominación de Puebla Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Merino Escamilla al preguntarle sobre la fecha de la comparecencia expresó que no está definida pero podría ser después del 15 de septiembre, una vez que hayan pasado las celebraciones por el Grito de Independencia e iniciado el último año de sesiones de la LX Legislatura.

“Se llamará a comparecer a la presidenta municipal para conocer la intención porque recordemos que el Zócalo fue intervenido con Dóger, Blanca Alcalá y sí entendemos que puede requerir mantenimiento pero una inversión de 135 millones de pesos creo que es más importante llevarla a las juntas auxiliares que en el primer cuadro de la ciudad”.

Merino Escamilla reiteró que la alcaldesa debe dejar muy claras las razones de emprender un proyecto que no estaba incluido en el Plan de Desarrollo Municipal y después de haber anunciado sus aspiraciones de reelección para disipar las dudas.

Mientras el coordinador del grupo legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla, aseguró que es “una mentira” que el sector empresarial de Puebla esté respaldando el proyecto de rehabilitación del Centro Histórico como lo aseguró la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco.

Biestro Medinilla sostuvo que el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) le manifestaron su rechazo a las obras que pretende impulsar el Ayuntamiento de Puebla por el cierre de calles.

Manifestó que la presidenta municipal debe reconsiderar sus postura y dar marcha atrás a este proyecto que pondrá en riesgo la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad y afectará la reactivación de la economía en lugar de apoyarla.

“Queremos una respuesta de carácter técnico porque el proyecto que le entregó a los empresarios no tiene nada de proyecto, así que mejor que responda eso que son las preguntas que se le hicieron y se le van a hacer ahora que la llámenos a comparecer".

Enfatizó que la alcaldesa será llamada a comparecer ante comisiones del Congreso para que rinda una explicación sobre este proyecto “fast track” y transparentar la aplicación de esta reorientación presupuestal.

“Están desesperados, sobre todo las personas que resultarán afectadas dentro de estas zonas, no se ha reunido con ellos, pregúntenselo a ellos, es una pena que tenga que decir mentiras de ese calado (…) No se puede decir que los empresarios apoyan el proyecto cuando ellos mismos me han dicho que no es cierto y han manifestado su rechazo".

Biestro Medinilla reiteró que estos recursos deben aplicarse en obras prioritarias en la periferia de la ciudad como pavimentación, alumbrado público y seguridad para ir abatiendo los índices de marginación que existen en la capital.