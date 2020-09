María Fernanda Soria Cruz, egresada de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla, obtuvo una beca internacional otorgada por The American Association of University Women (AAUW), organización de gran renombre internacional que empodera a la mujer a través de la investigación, educación y abogacía.

“Para mi haber obtenido esta beca significa un reconocimiento muy grande a mi esfuerzo y mi trabajo, ya que han sido muchísimos años de estar estudiando y pensando en el posgrado”, explicó en entrevista María Fernanda Soria Cruz, quien actualmente se encuentra estudiando el posgrado “Media, Culture and Communication” en la Universidad de Nueva York, una maestría interdisciplinaria que complementa su interés en temas de tecnología, raza, género y movilidad transnacional.

The American Association of University Women es una organización internacional que apoya a mujeres científicas de todo el mundo, en los últimos 132 años ha otorgado más de 115 millones de dólares en apoyos como el obtenido por Fernanda y otras mujeres provenientes de 150 países, esta asociación es una de las más grandes promotoras de la educación y equidad para la mujer. Este apoyo patrocinará durante el año académico de 2020 a 2021 su proyecto de tesis, tiempo en el que la egresada UDLAP tendrá que presentar su investigación, así mismo entre otras actividades, será parte de esta red de trabajo que engloba a mujeres científicas de diversas materias.

“Mi trabajo de tesis, que AAUW está patrocinando, aborda las dimensiones temporales y sensoriales de las fronteras, específicamente la manera en que éstas median los cuerpos, el tiempo, la postmodernidad y sobre todo la violencia, me parece que es una oportunidad muy buena para que yo pueda abordar este tema que me interesa tanto y me llega al corazón” explicó la Lic. Soria Cruz.

Finalmente, Fernanda Soria compartió que todo el proceso que he vivido ha sido muy importante y sin duda su tiempo en la UDLAP fue una piedra angular para lograr llegar a esta etapa, “yo fui muy feliz en la universidad, fueron cinco años en los que conocí a personas extraordinarias, donde hice amigos para toda la vida, en donde me pude abrir al mundo y el mundo se abrió hacia mí. Definitivamente creo que la Universidad de las Américas Puebla me dio la oportunidad y el espacio para poder explorar lo que verdaderamente me gusta estudiar”, comentó.