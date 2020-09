Los 400 ciudadanos que ingresarán con una divisa al zócalo la noche del 15 de septiembre para conmemorar el primer Grito de Independencia matizado por el Covid-19 se quedarán con las ganas de ver juegos pirotécnicos al final de la ceremonia.

El secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, reveló que la administración estatal será la que establecerá la forma para entregar gafetes, pulseras o invitaciones para mantener el orden, evitar aglomeraciones y garantizar a los asistentes no contagiarse masivamente de Coronavirus.

“Ingresarán únicamente las personas que decida el gobierno del estado a nosotros nos dirán tal persona entra con alguna invitación, todavía no sabemos la mecánica del ingreso; no sabemos cómo se entreguen, pero sí llevarán un distintivo como pulsera o una tarjeta donde un color entrará a un módulo determinado”.

Priorizó que en la explanada de la plaza de armas se implementarán módulos con sillas a una distancia de 1.5 metros cuadrados para 100 personas para garantizar la sana distancia y evitar posibles contagios de Covid-19.

Acentuó que el personal del Ayuntamiento ya se encuentra realizando las mediciones para poder acomodar a los ciudadanos y derivado de esto serán los espacios en donde se colocarán.

"No sabemos aún si entren las 400 personas porque no se ha tomado en cuenta el mobiliario que meteremos, los árboles no permiten que el tiro de a balcón del palacio, entonces son cuestiones que veremos para modificar o perfeccionar”.

Sin pirotécnia

La secretaria General del Ayuntamiento, Liza Aceves López, valoró que las charlas con la administración estatal para determinar las actividades, continúan positivamente, pero advirtió que no habrá verbena popular y espectáculos de fuegos pirotécnicos, para prevenir contagios masivos de Covid-19 y evitar contaminación.

“Confiamos en que la población va a ser consciente de la situación y los invitamos a quedarse en casa porque eso es lo más patriótico que podemos hacer, únicamente habrá un espectáculo de luces que se conoce como mapping porque la idea es no tener pirotecnia porque no es una convocatoria para observarla y también en concordancia con algunas restricciones para evitar afectaciones a edificios del centro histórico y a los animales”.

Aceves López indicó que la ceremonia del Grito de Independencia se transmitirá por la televisora del gobierno estatal, además de las actividades artísticas y culturales que revelarán las autoridades durante los próximos días.