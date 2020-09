La fusión de agujeros negros más grande que se ha detectado hasta la fecha fue descubierta por el Observatorio de Ondas Gravitacionales LIGO. Además, este hallazgo es la primera detección clara de un agujero negro de masa intermedia (masa total de más de 100 masas solares).

GW190521 es la onda binaria gravitacional más masiva observada y está conformada por dos agujeros negros con masas de aproximadamente 85 y 66 masas solares, cuyo resultado produjo la formación de un agujero negro remanente de 142 masas solares.

