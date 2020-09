Ernesto Zedillo, ex presidente de México, formará parte de un panel independiente encargado de analizar la respuesta a la pandemia de Covid-19, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con un comunicado, el panel estará presidido por la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark y la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.

El Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante una Pandemia (IPPR) en el que participarán los ex mandatarios, evaluará y analizará la respuesta mundial coordinada por la OMS para atender la pandemia.

Members of #IndependentPanel for #Pandemic Preparedness & Response just announced; looking forward to working w/@MaEllenSirleaf, Mauricio Cárdenas, @aya_chebbi, Mark Dybul, @Kazatchkine @DreJoanneLiu @Dmiliband, Thoraya Obaid, Preeti Sudan, Zhong Nanshan #globalhealth #COVID19 pic.twitter.com/BmpoVo2iIZ