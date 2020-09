Tras señalar que respetarán los resultados de la encuesta que levante el INE a finales de este mes, la aspirante a la Secretaría General del Comité Ejecutivo nacional de MORENA, Donají Alba, reconoció que es necesaria la formación política de legisladores, y funcionarios emanados del partido, para evitar acciones de machismo y violencia contra las mujeres como las que se han presentado.

En entrevista con Intolerancia, la aspirante señaló "soy una mujer que hace política y que he intentado abrirme camino en ese sendero, creo vivimos en un país sumamente machista, que fue educado sentimentalmente por las películas de Pedro Infante, del macho, aventado que tiene sentimientos irracionales.”

Advirtió que eso pasa en la sociedad y también puede pasar en MORENA, “no estamos exentos, somos parte de esa sociedad y creo que lo que hay que hacer es generar una conciencia, permitir que las compañeras que tengan una vida libre de violencia en el partido, que los compañeros tengan claro que el movimiento es feminista”.

Expresó que tiene que haber dos cosas: primero, el tener claro que el problema no son las personas, sino las prácticas, las que son de machismo, de agresión en contra de las mujeres que no pueden ser aceptadas dentro de MORENA.

Indicó que acompañado de ello, tiene que haber formación política, y los primeros que tienen que recibir formación política, no son los militantes de a pie, principalmente los dirigente, los que llegaron a un puesto de representación popular, quienes lleguen a un encargo de las dirigencias nacionales, estatales debe de tener una conciencia clara de qué proyecto están siguiendo.

Donají Alba señaló que hay que combatir las malas prácticas, y demostrar a la sociedad porque lograron ganar la Presidencia de la República.

Confianza en la encuesta

Referente a la encuesta que se levantara a finales de mes para definir la dirigencia nacional de MORENA, la aspirante respondió que nadie hubiera deseado que un tribunal tuviera que ordenar lo que se tiene que hacer, es algo que se lamenta.

“Lo que se va a hacer es una encuesta abierta a los simpatizantes, me parece que debe tomarse como una oportunidad de escuchar la opinión de personas que apoyaron a la cuarta transformación, que han estado con MORENA, y que por distintas razones no han decidido afiliarse, o no pudieron hacerlo”.

Reiteró que es una oportunidad para reencontrarse de hacer el proyecto, y ser el acompañamiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la Cuarta Transformación, se ve como gran oportunidad.

Del resultado, sostuvo que se va a respetar, ya hay una decisión, pues ha habido críticas, pero hay una actitud responsable.

Ver hacia el futuro

Donaji Alba dijo que hay que ver también hacia el futuro sobre todo en momentos difíciles donde la llegada del virus que cambió el proyecto a todos, y lo que viene es el impulsar las medidas económicas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El apoyar el tema de salud, y ganar la elección de 2021, pero no basta con ello, sino devolver el ánimo a la gente y que lleguen los mejores perfiles que sean de una calidad moral incuestionable.

Donaji Alba manifestó que el rumbo que debe tomar MORENA es el de la transformación del país, entender que el movimiento es muy amplio y joven.

“El partido es amplio porque se incorporaron a las filas todo tipo de liderazgos, en 2018 se incorporaron de muchas fuerzas políticas que llegaron a nutrir, y están los fundadores.”

Señaló que ella es integrante fundadora de MORENA en la Ciudad de México, pero esa diversidad hace que los acuerdos sean más complicados, y da una fortaleza, el ser un partido muy amplio, donde no hay pensamiento único.

“En el tema de la juventud, somos un partido que nació en 2014, llevamos apenas unos años y ya se ganó una elección presidencial, se logró por el liderazgo de Andrés Manuel, y el proyecto de nación que él construyó”.

Finalmente manifestó que las diferencias, desencuentros, son normales, pero el movimiento está construyendo una nueva manera de hacer política y con todas las dificultades, y el objetivo ha sido el lograr transformar al país con la herramienta MORENA, y Andrés Manuel a la cabeza.