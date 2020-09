El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el director general adjunto del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Tagir Sitdekov, anunciaron formalmente la invitación por parte del Gobierno de la Federación de Rusia para que México sea parte de la fase III de la vacuna Sputnik V.

En conexión remota desde Moscú, el funcionario ruso precisó que los resultados de la fase I y II de la vacuna estarán a disposición de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para su análisis. Sitdekov destacó que la fase III de la vacuna Sputnik V está llevándose a cabo actualmente en Rusia, con 40 mil voluntarios iniciales. Enfatizó, asimismo, que los resultados de las fases I y II han mostrado resultados alentadores, tanto en la reacción inmune que genera como en la seguridad de la vacuna.

Sujeto a la validación de las autoridades sanitarias de México, se estima que entre 500 y mil personas mexicanas voluntarias serían parte del estudio clínico.

Por su parte, el canciller agradeció la colaboración del Gobierno de Rusia y precisó que los datos de los resultados clínicos de la vacuna serán entregados a las autoridades regulatorias y de salud de México.

Ebrard informó que hoy por la mañana sostuvo una reunión con los cancilleres del G20 para discutir mecanismos de cooperación y solidaridad frente a la pandemia.

“A nombre de México dijimos principalmente dos cuestiones: la primera, lo más importante, la lección más relevante que hemos recibido es que es un imperativo la cooperación entre los países para salir adelante. Un país no puede decir: “yo voy a salir adelante, voy a cerrar mis fronteras y no me importa lo que hagan los demás países”, tenemos que hacerlo en conjunto”, expuso.