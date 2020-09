Juntos tres grandes de la música, cada uno con su género y estilo, así se unen Armando Manzanero, Alex Lora y Aleks Syntek, para presentar el concierto “Las Bohemias”, una velada única vía streaming, la cual se llevará a cabo hoy viernes 4 de septiembre a las 20:30 horas, bajo la conducción de René Franco.

La experiencia musical

Los maestros Alex Lora, Armando Manzanero y Aleks Syntek, se unen para una noche única, en una bohemia especial, donde es importante decir que la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) presenta una nueva experiencia musical Online para todo el mundo que pueden disfrutar desde la casa o donde quieran.

Cabe decir que este concierto es presentado por “El Cantoral”, donde las exitosas y tradicionales Bohemias del Centro Cultural Roberto Cantoral pasan de ser en vivo a vía streaming debido a la situación que estamos viviendo por la pandemia.

Un concepto de conciertos únicos e irrepetibles, noches de compositores, en Las Bohemias de El Cantoral, donde además de escuchar las canciones clásicas de cada uno, sus creadores narran las anécdotas y las historias que les dieron vida a las piezas musicales.

De la producción y conducción

Para esto que mejor que la primera Bohemia con un cartel “Triple A” de grandes músicos tal y como lo son los maestros Alex Lora, Armando Manzanero y Aleks Syntek, señalando que cada uno de los artistas, actuarán desde sus respectivos estudios, ofreciendo lo mejor de sus éxitos.

Los acompañará en la conducción a distancia René Franco. Respecto a la producción habrá ocho cámaras, calidad y audio de última generación y un sistema de detección para proteger los derechos de autor, son sólo algunas de las características de un espectáculo imperdible, que podrá ser visto por todos. Así el espectáculo podrá disfrutarse desde la comodidad de su celular, tableta, computadora y televisión Smart tv.

De los talentos

El poblano Alex Lora, es un cantautor y músico, máxima figura del rock mexicano. En los setenta formó el legendario grupo Three Souls In My Mind que participó en el legendario Festival de Rock y Ruedas de Avándaro.

En los ochenta, Lora cambió el nombre del grupo por “El Tri”, al mismo tiempo que “Triste Canción” se convierte en un himno para el rock en español.

Alex Lora es una leyenda en la música, hecho en el crisol de la vida guadalupana, las experiencias vividas, las historias que contar, reclamos de justicia, gritos de esperanza y guitarrazos de amor. Entre sus frases icónicas están ¡Y que viva el rocanrol! Y “Mamá prende la grabadora que en la tele va a salir tu hijo”.

Armando Manzanero nació en Mérida, Yucatán, cuna de compositores y tierra fértil para trovadores, inspirados y románticos.

Hoy es el compositor romántico vivo más importante del mundo. De Manzanero son “No”, “Adoro”, “Esta tarde vi llover”, “Somos novios”, “No sé tú” por mencionar algunos de sus éxitos.

Y es que el cantautor, pianista, productor y arreglista; tiene canciones que han sido interpretadas por grandes de todo el mundo tanto en versiones originales o traducidas, interpretadas en más de 30 idiomas por estrellas como Alejandro Fernández, Ana Torroja, Andrea Boccelli y Luis Miguel.

Desde 2010 asumió el cargo de presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde encabeza la lucha constante por la defensa de los Derechos de Autor.

Aleks Syntek también oriundo de Mérida, Yucatán, inició su carrera en 1989 con el grupo Aleks Syntek y la Gente Normal, con el que grabó cinco álbumes de gran éxito, discos de oro y reconocimientos.

En 1999 su tema para la película “Sexo, pudor y lágrimas” lo catapulta aún más en el gusto del público. Ese tema consolida una carrera de grandes hits como “Tú necesitas” o “Duele el amor” entre muchos otros.

Ha compuesto canciones para Alejandro Fernández, Enrique Iglesias y Paulina Rubio, y compartido escenario con Miguel Bosé, Celia Cruz, Juan Gabriel y Armando Manzanero entre muchos otros.

Actualmente Syntek celebra 30 años en la música y lo hará con el lanzamiento de tres discos, así como otros proyectos de celebración donde contará sus 30 historias.