Tras hacerse viral por insultar a personal de seguridad de un Walmart en la Ciudad de México, y posteriormente perder su empleo, la mujer conocida como #Lady3Pesos, publicó un video en su canal de Youtube en donde come tacos de canasta de chicharrón.

"Me encuentro en la calle de Jaime Balmes y les tengo una recomendación excelente de unos taquitos de chicharrón en salsa verde para todos aquellos que dicen que no me gustan… les voy a dar la prueba de que realmente me encantan y es una de mis comidas favoritas y ahorita vamos a pedir un chicharrón en salsa verde en el puestito”, dice la mujer.

Las imágenes muestran a la mujer acercarse al puesto y pedir la orden de tacos mientras le sigue hablando a la cámara.

Agregó: “En ningún momento fue mi intensión degradar u ofender esta comida tan rica que nos da el pueblo de México… es deliciosa y me encanta. Mi comentario fue muy tonto”.

Sin embargo, los internautas no perdonaron a la mujer, pues en los comentarios del video mucha gente le recordó los insultos lanzados contra el personal de seguridad.