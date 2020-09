A más de una semana de una auténtica telenovela entre el astro argentino Lionel Messi y la directiva del Fútbol Club Barcelona, este viernes, el propio '10' del conjunto catalán acabó con todos los rumores: se queda en el club de sus amores... al menos una temporada más.

En entrevista exclusiva con Goal, el seis veces ganador del Balón de Oro rompió el silencio de una vez por todas, pues desde la goleada que sufrió el Barcelona a manos del Bayern Múnich (8-2) no había dicho una sola palabra.

Lionel Messi fue contundente en sus palabras al asegurar que la razón por la cual seguirá defendiendo la camiseta culé será porque bajo ningún motivo desea pelear en tribunales con el FC Barcelona, equipo al que declaró, es el club de su vida.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí".

Messi explicó que la temporada 2019-2020 fue difícil en muchos aspectos más allá de la cancha, pues fue la primera temporada desde 2008 que el cuadro blaugrana no sumó títulos en sus vitrinas.

"Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo".

En ese sentido, Messi soltó un dardo contra el actual presidente del club, Josep María Bartomeu, al que catalogó de un hombre sin palabra.

"Se lo dije al presidente (irse del club) y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

Por otro lado, el astro argentino aseguró que todo este problema le ayudó a darse cuenta de la 'falsedad' de algunas personas.

"Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”.

Cuando se le cuestionó sobre su punto de vista sobre la actualidad del club, Messi habló sin pelos en la lengua.

“Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros”.

Lionel Messi reveló los motivos por los cuales decidió quedarse en el conjunto catalán a pesar de las dificultades económicas y depotivas que se avecinan.

"Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio. Repito, me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”.

Finalmente, el capitán de la Selección Argentina aseguró que seguirá dejando el alma en cada juego que dispute con el Barcelona.

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo".

Puedes ver la entrevista completa aquí.