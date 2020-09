Las medidas de contingencia sanitaria al seno del Ayuntamiento han dado resultados favorables en todas las dependencias que arropan a ocho mil trabajadores a través de la estrategia laborar de emplear al 30 por ciento de la plantilla por la contingencia sanitaria del Covid-19 para evitar contagios como corroboran los dos casos activos y uno sospechoso en Contraloría.

El titular de la dependencia, José María Sánchez Carmona, valoró el reducido índice de personas enfermas por el Coronavirus en las oficinas hasta este viernes 4 de septiembre.

Pero reiteró que todos los ciudadanos debemos cuidarnos por medio de utilizar obligatoriamente el cubrebocas, lavarse las manos constantemente y el mantenerse en casa es fundamental para tener ese chance de librar la pandemia hasta que arriben las vacunas a territorio nacional.

"Afortunadamente todavía no tenemos bajas; bendito sea Dios y esperamos no tenerlas por eso insisto el cuidado con gel y todas las recomendaciones sanitarias para no contagiarnos”.