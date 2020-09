Yeidckol Polevnsky acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar información sobre si existe o no alguna denuncia en su contra.

La expresidenta de Morena precisó que decidió acudir también con la finalidad de ponerse a las órdenes de las autoridades por cualquier información que requieran de ella: “Decidí venir para pedir que me informen si existe la supuesta denuncia o si ya no hay nada para ya no estar esperando”, señaló.

Polevnsky aseguró que las acusaciones en su contra no afectarán su postulación a la presidencia de Morena.

“Ya fue muy claro que trataron de afectar mi nombre y mi imagen y como todas sus denuncias y demandas se les han ido cayendo como torre de naipes y era porque no ganaban en una encuesta”, señaló.

Enfatizó que no existe ninguna razón válida para acusarla de algún delito y estar segura de que no existe ninguna acusación en su contra.

Explicó que, como dirigente del partido, no contaba con una firma en el área de Finanzas y por ello no existe ningún fundamento que pudiese implicar que hubo algún acto indebido en temas financieros del partido.

También indicó que en la próxima contienda interna de Morena, todos tienen derecho a querer ser candidatos.

Con información de Noticieros Televisa