Alain Cocq, un francés de 57 años, buscó la eutanasia luego de vivir una enfermedad incurable, pero al ser prohibida en Francia, el hombre decidió abandonar sus tratamientos este sábado y difundir sus últimos momentos de vida en Facebook.

De acuerdo con AFP tras solicitarle al presidente de Francia, Emmanuel Macron, la posibilidad de dejarlo morir, el mandatario le comunicó que no podía ayudarlo a morir.

Alain Cocq vive con una enfermedad extremadamente rara, la cual, incluso no tiene nombre, que hace que las paredes de sus arterias se peguen, provocando una "isquemia", esto es, un paro o insuficiencia de la circulación sanguínea en un tejido o un órgano.

Alain Cocq vive desde hace 34 años condenado a guardar cama, por lo que le suministran una sedación profunda diariamente.

Ante dichas circunstancias, el hombre ha buscado en más de una ocasión tener una muerte digna, pero la ley francesa lo prohibe.

"El camino del alivio empieza y, créanme, estoy feliz. Sé que los días que me esperan serán difíciles pero tomé mi decisión y estoy sereno".

El hombre, explicó en su red social que no promueve el suicidio, sino que las leyes en Francia analicen la muerte digna y la eutanasia en casos como el suyo.

"Estoy en el caso previsto por la ley, en el que un paciente puede interrumpir su tratamiento; la muerte se produce "en entre dos, cinco o siete días".

Macron le envía mensaje de apoyo

A pesar de su objetivo y de no darle un respaldo legal, el mandatario francés le mandó una carta en la que reconoció su objetivo.

"Puesto que no estoy por encima de la ley, no puedo acceder a su demanda. No puedo pedir a alguien que se salte el marco legal actual. Con emoción, respeto su iniciativa. Con todo mi apoyo personal y mi respeto profundo".

Cabe destacar que Facebook bloqueó el video del francés al calificarlo de 'contenido peligroso' y que infringe con las normas de la red social.