El aspirante a la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gibràn Ramírez Reyes, advirtió que el partido enfrenta una caída debido a la falta de buenos gobiernos, y de un proyecto para aplicar los principios por los cuales se les dio el voto para ganar la presidencia de México, además dijo que es el momento de cerrar el paso a los oportunistas, y evitar que quienes incumplieron con el proyecto, se reelijan.

En entrevista con Intolerancia Diario, el también profesor de la UNAM, señaló que lamentablemente se ha caído en un 15 por ciento en la intención del voto en los últimos años, ya que MORENA ha pasado a ser noticia mediática por lo que se dice al interior, pero no está aplicando el proyecto alternativo de nación.

Reconoció que MORENA se ha venido convirtiendo en parte de la crisis del sistema de Partidos, ya que si bien el presidente mantiene la aceptación, el partido sigue bajando, lo que es una tragedia porque se necesita un aparato para enfrentar el proceso de 2021, sin embargo nadie había dado ese debate.

Expuso que todo se había limitado a eslóganes sobre si Yeidkol o Mario habían acompañado más tiempo al presidente, pero las ideas para el futuro del partido desaparecieron.

Comentó que ante el vacío inició la discusión y análisis a nivel nacional para ver lo que se tiene que hacer, y advirtió que Mario Delgado, la única propuesta que ha hecho, es la de cambiar de nombre a los comités, pero no una propuesta de reorganización.

Gibrán Ramírez, se refirió a la fórmula que se registró con Porfirio Muñoz Ledo y Citlali Hernández, lo que es un extremo de descomposición o falta de inconstitucionalidad al interior de MORENA.

Anunció que ya en el proceso no piensa bajarse, ni negociar con nadie su candidatura, ni cargos para el futuro, aunque todo se hubiera evitado si la gente de la burocracia del partido se hubiera acercado a discutir ideas, se hubieran acercado.

Sostuvo que el movimiento debe prevalecer y no convertirse en un asunto como el del PRD con tribus, pero en las reformas que se han propuesto para poder tener militantes realmente de la cuarta transformación, es que sean los comités de base quienes califiquen quiénes entran.

Advirtió que el ingreso de personas que estén dispuestos al combate a la corrupción, primero de los pobres, no se puede convertir tampoco en un cheque en blanco, y es hora de ajustar, y sin ser sectarios, de cerrar el paso a los oportunistas.

“Hay que ver a quienes están comprometidos, a ellos hay que recibirlos, pero hay que tener bastantes filtros, y lo que proponían es que las incorporaciones podrían votarse en comités de base, quieren militar con nosotros, vaya con el comité de base, haga labores del partido, y que ellos voten”.

Gibrán Ramírez, indicó que el filtro más importante es ahora para la reelección, “no debemos permitir la reelección de compañeros que no han hecho avanzar la agenda que se tiene, porque hay un programa a nivel nacional, y así como se ha expulsado a los compañeros que han votado en contra de matrimonios igualitarios, quienes no hayan cumplido, deben ser sancionados, por lo menos no poder competir, ser expulsados del partido”.