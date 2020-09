La Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ASPABUAP), inició la defensa del presupuesto para el 2021 para universidades públicas, el cual se vaticina sea escaso y disputado ante a contingencia sanitaria por el Covid-19

Durante la XX Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), se definió el acercamiento con la Cámara de Diputados para el análisis del presupuesto de las universidades públicas del próximo año y, se acordó defender el presupuesto privilegiando el diálogo.

En entrevista a Intolerancia Diario, el secretario General de la ASPABUAP, Jaime Mesa Mújica ante este llamado de la organización, que suma a cerca de 300 mil trabajadores universitarios, expresó su respaldo.

Insistió el líder de trabajadores académicos de la máxima casa de estudios de Puebla, que es importante que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, la Secretaría de Hacienda y los diputados, se sensibilicen y generen estrategias que permitan a las universidades públicas contar con presupuestos que garanticen el avance de este sector.

A través de una reunión de Zoom y contando con la mayoría de las y los secretarios generales de sindicatos universitarios del país, se presentó la situación financiera de las instituciones de educación superior en crisis y que no tendrán para concluir este año.

Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la CONTU, manifestó que ya no se pueden quedar inactivos, inmovilizados.

"Son los momentos difíciles en que la CONTU tiene que sacar el mejor esfuerzo para acercarnos a los diputados, que son los que van a aprobar el presupuesto, a los funcionarios del gobierno Federal para resolver el problema deficitario y todos los temas que ustedes pusieron sobre la mesa y que nos dejan de tarea", aseveró a los integrantes.

Tras una larga jornada virtual, se acordó solicitar las audiencias correspondientes y en ese sentido, garantizó que se privilegiará el diálogo.

"No vamos a amenazar como en otros años de que si no nos pagan, vamos a los paros como el que hicimos el año pasado. No lo vamos a hacer en estos momentos. En estos momentos vamos a agotar al máximo el diálogo con las autoridades", subrayó.

Asimismo, sostuvo que buscarán que en medio de todo esto, los recursos lleguen a aquellas instituciones que presentan un problema deficitario.

Se acordó reunir toda la información detallada de las universidades que están en crisis para concluir este año, luego de que se consulte con las autoridades universitarias.

Al iniciar los trabajos, se guardó un minuto de silencio en honor a todos aquellos académicos y trabajadores universitarios que lamentablemente han fallecido a causa del Covid-19.

Además, se trataron diversos asuntos relacionados con la gran labor que han llevado a cabo los académicos durante la pandemia y continuar con la formación de los estudiantes.

Regreso a las aulas

Indicó el líder sindical que ante el panorama de que continúa la contingencia el resto del año e inicios del 2021, ya se preparan para las solicitudes para adecuarse a la llamada nueva normalidad.

-¿Cómo ven el panorama con el regreso a las aulas, todavía se ve muy lejano que vaya hacer de manera presencial las clases, ya se están adecuando a las circunstancias?

-Bueno, desde luego es un problema que se presentó para todos, todas las universidades en ese sentido a excepción de la UNAM que ya hacía algunos ejercicios, no los agarró tan de improviso, pero todas las demás universidades y tuvimos problemas, la gente todavía no se ha adecuado al 100%,.

“Debemos considerar que está ofreciéndonos la universidad o universidades en general capacitación a los trabajadores con el propósito de qué puedan atender correctamente".

Señaló que agremiados cuando han escuchado que hay posibilidades de un regreso inmediato, han hecho la reclamación por conducto de la Aspabuap, para tomar medidas más drásticas para evitar algún contagio.

“Sobretodo nosotros que tenemos alumnos que están en diferentes zonas, en diferentes regiones”, recordó.

Señaló Mesa Mújica que por la contingencia se han suspendido las pláticas con la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu)apara establecer un paquete de peticiones exclusivo de universidades.

“Sin embargo precisamente en la reuniones semanales que tenemos con el comité ejecutivo general de Aspabuap, hemos planeado qué posibilidades tenemos y que podemos manejar en el caso de la solicitud de revisión salarial”, explicó.

Recordó que será en noviembre cuando se realice la convención anual para la revisión de la solicitud que se hará a la BUAP de incremento salarial y de prestación de servicios.

“Estamos valorando cuál es el porcentaje que pudiéramos proponerle a la convención y desde luego que será a finales de noviembre cuando se determine cuál sea el porcentaje que solicitemos en la universidad”, dijo.

“Sin embargo, independientemente de eso estamos pensando en que también debemos tener solicitudes especiales, porque a todos nos sorprendió la contingencia”, dijo.

“Estamos pensando que haremos una petición sobre el salario, pero además de eso vamos a insistir sobre la cuestión de capacitación en los medios que se están utilizando y que la universidad proporcione todos los medios que sean necesarios”, dijo.

Resaltó que todo está considerado dentro del contrato colectivo de trabajo, por lo que sería solamente aplicarlo.

“La cuestión del salario porcentaje para la revisión que operaría a partir del 16 de febrero del próximo año, también pudiéramos ver la cuestión de qué se proporcione todos los medios que sean necesarios para que los académicos puedan continuar impartiendo en línea sus clases”, dijo.