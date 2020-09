Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que existen intereses de índole político en la violenta por parte de familiares de víctimas y grupos feministas de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Yo creo que si están abiertos al diálogo, pero es otro tipo de situación en la que considero prevalece, hay una demanda justa de que se atienda, la necesidad, pero ya se convirtió en un asunto vamos a decir político“.

López Obrador señaló que los hechos registrados desde hace un par de días son ataques de grupos conservadores contra la titular de la CNDH, Rosario Piedra.

En ese sentido, AMLO acusó a los medios de comunicación de magnificar este tema para atacar a su gobierno y destacar su talón de Aquiles: la inseguridad de las mujeres ante los altos índices de violencia.

El titular del Ejecutivo federal cuestionó las intenciones de los grupos feministas al señalar que estos no aceptan el ofrecimiento de diálogo.

Por otro lado, AMLO reiteró que no usará la fuerza pública para desalojar a estos colectivos.

"Es un asunto que viene de tiempo atrás, que no voy aquí a referir, entonces ahora que se da esta situación, pues le dan muchos espacios, tiempo, y yo considero que se está utilizando este caso, hay una exageración en todo sentido y vuelvo a decir lo mismo, yo no creo en la violencia, yo creo en la no violencia, el mal hay que combatirlo con el bien".

Finalmente, reiteró que el tema será abordado una vez que la parte demandante permita el diálogo.

“Estoy seguro, yo tengo información, que es la responsable de derechos humanos ya está buscando el diálogo, pero no quieren el diálogo, pero quién sabe que quiera, justicia, pero a ver quién va a procurar que haya justicia necesita saber y que se llegue a un acuerdo“.