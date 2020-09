Con una edición especial en línea durante este 2020, la Feria Nacional del Libro de León reafirma el compromiso de fomentar y difundir la lectura a través de actividades que, ante un panorama actual adverso, se presentan como alternativas para fortalecer la mente y el espíritu.

El Instituto Cultural de León ha realizado un importante esfuerzo por mantener de pie la edición 31 de la Fenal, mediante un interesante programa que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 04 de octubre.

A través de la plataforma digital www.fenal.mx y la aplicación Fenal 31, creadas especialmente para esta fiesta de la palabra, se difundirán 56 actividades literarias tales como debates, conferencias magistrales, encuentros con autores, 2 encuentros profesionales, más de 20 actividades artísticas, así como 17 talleres y alrededor de 10 mil títulos en línea.

La escritora tamaulipeca Cristina Rivera Garza será distinguida con el Reconocimiento Compromiso con las Letras. La también catedrática es una de las autoras mexicanas más reconocidas en la actualidad, recibiendo galardones como el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, Premio Nacional de Cuento Juan Vicente Melo y Premio Internacional Anna Seghers. Entre sus obras más destacadas se encuentran: La muerte me da, La guerra no importa y Nadie me verá llorar, esta última considerada por Carlos Fuentes como “una de las obras de ficción más notables de la literatura no sólo mexicana, sino en castellano de esta vuelta de siglo”. Como parte del homenaje, la maestra Cecilia Toussaint realizará una lectura dramatizada de algunos de sus textos.

Entre los autores que estarán presentes en la Fenal 31 se encuentran la nicaragüense Gioconda Belli, poetisa y novelista que desde muy joven ha participado activamente en política. El tema de lo femenino y el compromiso político son fundamentales en su obra; entre éstas destacan: Sobre la grama, Línea de fuego, La mujer habitada y El infinito en la palma de la mano. Esta autora participará a través de una conferencia magistral a llevarse a cabo el miércoles 30 de septiembre.

El escritor más popular entre la juventud israelí, Etgar Keret, formará parte de la Fenal con una de estas conferencias magistrales el jueves 01 de octubre. Sus libros han sido best sellers en Israel y elogiados por la crítica internacional. Ha publicado novela, cómics, libros para niños y cuentos; de entre ellos, Extrañando a Kissinger fue nombrado uno de los cincuenta libros israelíes más importantes de todos los tiempos.

El viernes 02, toca el turno de compartir experiencias con el premio Nobel de Literatura J.M.G. Le Clézio, escritor francés que con su primera novela El atestado, consiguió el premio Renaudot y la fama en el mundo literario. Ha publicado más de 30 libros, entre ellos: El diluvio, Viajes del otro lado, Mondo y otras historias, Desierto, El buscador de oro, Diego y Frida, El pez dorado, Revoluciones y Urania.

Henry Jenkins, docente e investigador estadounidense, llegará a la Fenal el sábado 03 de octubre. Estudioso de la cultura popular, ha escrito y editado más de una docena de libros sobre este tema y medios, entre los que se encuentra Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Fue ganador del premio Peter de Florez por su labor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), creando una innovadora agenda de investigación en una época de cambios fundamentales en la comunicación, el periodismo y el entretenimiento.

La periodista y escritora española Rosa Montero, concluirá con esta serie de conferencias magistrales el domingo 04 de octubre. Merecedora de numerosos reconocimientos, es autora de novelas como Crónica del desamor, Temblor, Bella y oscura, La hija del caníbal, La loca de la casa, Historia del Rey Transparente y La ridícula idea de no volver a verte. También es autora del libro de relatos Amantes y enemigos, de varias obras relacionadas con el periodismo y de libros infantiles. Reconocida con el Premio Nacional de las Letras Españolas en reconocimiento a su trayectoria novelística, periodística y ensayística.

Esta edición virtual también contará con la participación de autores como: Julieta Fierro, Óscar de la Borbolla, Liliana Blum, Mario Guerra, Anamar Orihuela, Eduardo Calixto, Gerardo Herrera, Mariana Palova, Francisco Hinojosa, Jorge Carrión, José Ignacio Valenzuela “El Chascas”, Denise Dresser, Alberto Lati, entre muchas otras plumas locales, nacionales e internacionales.

El programa editorial también compartirá las publicaciones propias de Fenal, editadas o coeditadas, como León Virreinal. Piezas sueltas. de Luis Alegre Vega; Patatús de Helio Flores; y los ganadores de Premio de Literatura Fenal-Norma 2020, Premios de Literatura León 2020, la tercera edición del concurso ‘Mundos Posibles’ y los trabajos realizados a través de la convocatoria ‘Hazle al cuento’ y ‘Niños escritores’ 2020.

Por supuesto, el Fondo Guanajuato del Instituto Estatal de la Cultura participará en esta edición de la Fenal a través de diversas presentaciones que, como cada año, dan a conocer y promueven las novedades de la literatura guanajuatense.

Diversos ciclos formarán parte del programa editorial, ‘Con voz de mujer’ contará con la participación de Brenda Navarro presentando Casas vacías, así como la presencia de Damaris Disner y Ana Várguez hablando sobre La mujer en la escena teatral latinoamericana de cara al siglo XXI.

En el ciclo ‘El universo en palabras’ participarán autores como Gerardo Herrera y Julieta Fierro; mientras que en ‘Abre tus oídos’ estarán presentes: Jorge Carrión, José Ignacio Valenzuela “Chascas” y Bibiana Ricciardi.

Por su parte, en el ciclo ‘La obra de…’, grandes autores e intérpretes como Laura Emilia Pacheco, Rojo Córdova, Amandititita y Maru Jones, presentarán interesantes charlas sobre Elena Garro, Charles Bukowski y José Emilio Pacheco. Durante esta Fenal también se llevarán a cabo mesas de análisis con la participación de Alejandra Gámez, BEF y Aarón Cruz hablando sobre Generaciones, lecturas y cómics, y a Cecy Castro, Lewis Rimá y Vale Bigotes sobre series que migraron de Netflix a impresos.

El futuro como lo imaginaron Ray Bradbury e Isaac Asimov estará analizado a través de un ‘Mano a mano’ a cargo de Bernardo Esquinca y Alberto Chimal; mientras que Daniela Tarazona estará en medio de un Diálogo entre Clarice Lispector y Mario Benedetti a la luz del siglo XXI.

Como parte de la programación artística, el público podrá disfrutar de espectáculos de títeres, teatro, música, danza y cuentacuentos, entre otros, a través de las presentaciones de agrupaciones y artistas como: Bernardo Govea, Ikharia Teatro, La Belga Collective, Moebius Teatro Clown, Ojo Negro Teatro de Títeres, Zomalli Producciones, enSEÑAteatro, UN colectivo, Huasmole Corp, la Compañía Nacional de Teatro y la compañía estadounidense Manual Cinema; además de llevarse a cabo las competencias y finales en vivo de Lucha Libro México y Érase Una Vez Rap 4.

Los 17 talleres se realizarán contemplando la ‘Construcción de género en la literatura infantil y juvenil’ con el objetivo de reflexionar y sensibilizar a diversos públicos. Los participantes podrán crear títeres de papel, aprender sobre ciencia, realizar grabados y adentrarse en el mundo del teatro, entre otras actividades a través de formatos como video tutoriales, podcast y conferencias.

En el ámbito de la formación de profesionales, la Fenal 31 ofrecerá dos encuentros: el Encuentro de Gestión Cultural y Encuentro de Promotores de Lectura en conjunto con Cecilia Espinosa Bonilla, directora de Fundación SM, en el cual participarán María Baranda, Gina Jaramillo, Yolanda Reyes, Nubia Macías. En ambos casos es necesario inscribirse directamente.

La tienda virtual es un puente que permitirá identificar una gran diversidad de títulos, autores y editoriales, brindando distintas opciones para adquirir publicaciones. Por primera vez se contará con una tienda Fenal en línea, en ella se ofrecerán ejemplares editados, coeditados y productos coleccionables del Instituto Cultural de León. También podrás encontrar algunos autores y editoriales independientes, tanto locales como nacionales; y algunos títulos que se presentarán a lo largo de esta edición.

Les invitamos a seguir las redes del ICL y de la Fenal para conocer los detalles de su edición especial; Facebook: Instituto Cultural de León y Fenal Oficial; Twitter e Instagram: @CulturaLeon y @FenalMX; así como el uso de los hashtags: #SíHayFenal y #NosLeemosDesdeCasa.

¡#SíHayFenal 🪁, #NosLeemosDesdeCasa 🏡!



Nos reinventamos para estar cerca de ti, ahora la @FenalMX, edición 31, será virtual a través de la plataforma https://t.co/Ia3IJHFqcO y la App #Fenal31 📚 para continuar leyendo juntos. pic.twitter.com/jIR0Lzac2M — Municipio de León (@municipio_leon) September 8, 2020

Numeralia Fenal 31