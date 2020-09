Puebla ha tenido un trato inequitativo por parte de la federación exhibió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que el recorte del 5 por ciento planteado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que significa más de cuatro mil millones de pesos, será ajustado al proyecto económico que presente la Secretaría de Planeación y Finanzas al Congreso del Estado; adelantó que los proyectos de infraestructura planeados por el Gobierno del Estado no serán afectados pues habrá inversión privada, además dijo que no se prevén nuevos impuestos para 2021.

“Algo pasa con Puebla que no habido inversión entonces, hablo con toda claridad, habido un trato inequitativo para el estado de Puebla desde la Federación, entonces yo me ajusto a la propuesta de presupuesto de la federación porque esa es la propuesta y la asumo y convoco a una acción conjunta de los poblanos, no nos vamos a echar para atrás en estos momentos de crisis económica, vamos a mantener todas las prioridades de nuestro gobierno en todas las áreas gubernamentales”, dijo.

El jefe del Poder ejecutivo refirió que se mantendrán prioridades en todas las áreas gubernamentales, el combate a la pobreza, estrategia que en conjunto con Alianza Felicidad se invirtieron más de mil millones de pesos; la seguridad pública que tuvo un presupuesto importante para este año por más de cuatro mil millones de pesos; además del campo, sector que este año ejerció recursos históricos por más de mil millones de pesos.

“Tenemos que con el dinero y recursos que estén a disposición seguir combatiendo la pobreza, inseguridad, corrupción, seguir generando condiciones de bienestar, apoyar a los segmentos de la población y siempre teniendo la firme convicción de que este gobierno que encabezo es un gobierno de condición humana, de cercanía a la gente”, dijo el mandatario local.

Los más de 89 mil millones de pesos contemplados para 2021, dijo serán ejercidos con transparencia y destinados a los sectores que más lo requieren, “no nos achicamos es tiempo de la grandeza, es tiempo de sacar agallas de ir todos juntos, de acatar con honestidad, de actuar con mucha fuerza, con austeridad, honradez, para poder destinar cada peso del estado al fin para el cual tenga su propósito más humano más útil, más de la sociedad, vamos a salir adelante”, dijo el mandatario local.

Proyectos de inversión no serán afectados, pese a recorte

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, pidió que el Gobierno Federal entregue acciones del Aeropuerto de Puebla para entregárselas a privados y con ello se genera derrama económica para el estado, dijo que los proyectos de infraestructura planeados por su administración no serán afectados porque se trata de inversión privada, como la zona de conciertos en Cola de Lagarto y el Proyecto Turístico de San Francisco.

“Los proyectos de desarrollo que yo planteo están basados en inversión privada, más que inversión pública, yo lo único que quiero son los permisos, quiero que me den el 51 por ciento de las acciones en el aeropuerto para poderlas entregar a privados y generar una gran inversión privada en Puebla y hacer del aeropuerto el primer aeropuerto de carga del sureste, es lo primero”, dijo.

Reconoció que en el caso de la Agencia Estatal de Energía se han tenido complicaciones, debido a situaciones relacionadas al ámbito federal, el Centro de Conciertos en la zona de Atlixco, el proyecto de San Francisco y Ciudad Modelo, habrá inversión privada.

“Esos son mis proyectos de desarrollo, yo no soy de los que voy y estiro la mano a la federación, hemos planteado cosas específicas”, dijo Miguel Barbosa Huerta, quien este miércoles abrió la conferencia de prensa emitiendo un mensaje con respecto al recorte presupuestal para el siguiente año.

El mandatario local señaló que no es sorpresa que venga un recorte, pues la pandemia del Covid-19 provocó baja recaudación y que los recursos se reorientaran al sector salud, y a pesar de esta crisis económica, resaltó que no habrá nuevos impuestos.

Cabe recordar que, el proyecto de presupuesto 2021 será presentado por el Gobierno del Estado en noviembre para que en diciembre será avalado por las y los diputados locales, en este orden, las dependencias responsables del manejo de los recursos en la entidad ajustarán los recursos con el paquete federal.