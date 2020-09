La diputada federal Julieta Vences, por el distrito 8 con cabecera en Chalchicomula de Sesma, informó a través de un comunicado que regalará una "importante" cantidad de boletos para la rifa del avión presidencial a quienes participen en la dinámica "#ConJulietaVences".

"Mi lógica dice que los políticos van mimetizándose con sus jefes y de repente dices: si de verdad quieres ayudar, compra unas despensas y las regalas a la gente y no compres unos pinches boletos que lo más seguro es que nadie se saque ni madre. A mí sí me indigna que nuestros políticos se mimeticen", sentenció Enrique Núñez en la mesa de Off The Record.

La legisladora morenista detalló que repartirá los boletos entre sus seguidores del distrito que representa, quienes tienen que cumplir tres pasos, es decir condicionó la entrega de estos “cachitos” a cambio de tener más seguidores en redes sociales:

Dar like a la página personal de la diputada “Julieta Vences” Compartir la publicación de la rifa de boletos del avión presidencial utilizando el hashtag #ConJulietaVences Comentar qué haría la persona si ganara la rifa del avión y etiquetar a un amigo en el comentario.

De esta manera, los comentarios con más likes y reacciones, serán los ganadores de boletos para la rifa.

"Todo el tema de la rifa del avión es ofensivo", puntualizó el periodista Erick Becerra, al tiempo que explicó que acciones como las de la diputada buscan engañar pues ante la pobreza que se vive en este país el dinero termina siendo regalado, "como si le sobrara al país".

No obstante, para Luis Enrique Sánchez mientras los boletos sean comprados con el dinero de la diputada no hay problema: "cada quien puede hacer con su dinero lo que le dé su chingada gana, a menos que haya usado parte del subsidio".

La diputada subrayó en el comunicado que de esta manera aporta su “granito de arena” de manera personal para fortalecer la causa, pues lo destinado será para el sector salud, clínicas, médicos y equipamiento, tras la emergencia sanitaria por el coronavirus.

¿Son estas acciones válidas cuando las realizan funcionarios públicos?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord