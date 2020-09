A partir del recorte presupuestal, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que el aparato gubernamental se adelgazará, con ello no descartó que comience una evaluación a los más de 80 mil burócratas, con respecto al desempeño de sus funciones, incluso revisión a los salarios, como una medida de austeridad, pues los recursos deben destinarse a rubros prioritarios como salud, seguridad, educación, campo y bienestar. Adelantó que el proyecto de ingresos contempla hacer más eficiente la recaudación sin nuevos impuestos o aumento a los ya existentes.

“Sí, todo lo que implique, ya tenemos esa obligación de diseño financiero, de la viabilidad de poder atender las necesidades básicas de nuestro estado así de simple, de la gente”, dijo el gobernador, quien señaló que a partir de este jueves comienza, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas el análisis del proyecto de iniciativas de las Leyes de Ingresos y Egresos que serán enviadas al Poder Legislativo.

El mandatario local dijo que se debe gastar menos en el aparato gubernamental para continuar con el combate a la inseguridad y a la pobreza, que lastiman a las y los ciudadanos, incluso puntualizó que a partir de esta administración las y los servidores públicos de primer nivel no gozan de seguros médicos, celulares y nadie tiene gasolina como prestación; no obstante, no habido compra de vehículos.

“Gastar menos para poder seguir invirtiendo en combate a la delincuencia: seguridad pública, combate a la pobreza, bienestar, educación, salud y para eso debemos tener un gobierno más austero de lo que tenemos hoy. Vamos a reducir el tamaño del gobierno, vamos hacer una reducción del tamaño del gobierno, ese gran elefante anciano, reumático, enfermo echado y mañoso que nos dejaron gobiernos panistas y priistas anteriores hay que hacerlo mover, eso es lo que nos dejaron un gobierno enorme”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal adelantó que se analizará el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), varios de ellos creados en las administraciones pasadas que sirvieron para colocar a personas cercanas a los gobernantes en turno.

“Cuando yo llegué eran cientos, hay Secretarías que siguen siendo cientos (de burócratas), se va acabar, en los OPD son cientos, vamos a reducir el gobierno para hacerlo menos costoso”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

El mandatario local reiteró que no habrá creación de nuevos impuestos, aunque se debe hacer eficiente la recaudación y el gasto, “lo ratifico, pero así hay que hacer eficiente el cobro de los impuestos y aprovechamientos. Que paguen más personas para poder recaudar y seguir invirtiendo para las prioridades”, dijo.

El Poder Ejecutivo enviará su proyecto del Paquete Económico al Congreso del Estado, para que antes del 31 de diciembre sea avalado por las y los 41 legisladores, con base en los recursos que el Gobierno Federal ha indicado y a las proyecciones de recaudación del Estado.