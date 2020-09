En redes sociales una maestra, identificada como Elvia Castañón, fue acusada de humillar a un estudiante que tuvo que conectarse al internet de la calle para tomar sus clases en línea.

La docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), fue señalada en redes sociales por discriminar y humillar en más de una ocasión al joven identificado como Rafael, cuando este se conectó a un WiFi público.

Ante este hecho, el vocero del Frente Universitario Potosino, Óscar Patiño, mencionó que:

“No es la primera vez ni el primer caso con esta maestra y así como ella hay muchos… de la notaria Elvia Castañón, me parece reprochable, inaceptable la manera en que se dio esta discriminación hacia nuestro compañero, la realidad de las cosas es que reflejan algunos casos como se han venido dando en la Universidad, no es la primera vez que los profesores hacen este tipo de opiniones o comentarios en el cual el universitario no nos podemos ver rebasados, al contrario estamos unidos para apoyarnos entre nosotros, la comunidad universitaria tenemos que empatar criterios y exigirle a Derechos Universitarios que tome cartas sobre el asunto”.

Más tarde, la docente y notaria ofreció la una disculpa pública hacia el estudiante.

“Soy titular de la materia de contratos civiles en séptimo semestre. Ocupo este medio para hacer una aclaración en relación al comentario que le hice directamente al joven Rafael Morales, fue un comentario que no fue mi intención molestarlo u ofenderlo, por lo tanto, le pido una disculpa a mí alumno”.

El comentario de la maestra quedó grabado de acuerdo a las declaraciones de Rafael “N”, quien afirmó que no buscó ningún tipo de beneficio al exponer su caso.

La comunidad universitaria apoyó al estudiante de la Huasteca Potosina para facilitarle el acceso a las clases virtuales, así como a todos aquellos que tengan problemas al momento de usar esta nueva modalidad educativa.