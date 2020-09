La pareja que hace unos días se hizo viral en las redes sociales como "Lady Argentina" ofreció una disculpa pública este fin de semana luego de las múltiples críticas que recibieron al mencionar la frase "sos una india" contra una de sus vecinas.

La pareja, que realizaba una protesta por la poda del árbol en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México fue denunciada por el Consejo Vecinal de la colonia Hipódromo.

En la carta, Julieta y Alejandro, se dirigen a la comunidad mexicana y a los medios de información y en ella expusieron su disculpa pública ante los hechos.

“Primero que nada, quiero pedir una sincera disculpa por llamar a la señora de la forma en que la llamé y a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por mi comentario. La expresión que utilicé fue producto de la ira ante una acción que yo sentí invasiva e irrespetuosa hacia mi persona y no refleja en lo absoluto el sentir que tengo por los mexicanos, su cultura, su país, ni por nadie en absoluto.

“Mi pareja y yo salimos a ver la poda que se estaba realizando en la calle y cuando vimos que estaban por cortar una enorme rama, le pregunté a las personas: ¿Por qué cortar esa rama? Hay vida, hay nidos, pichones. ¿Por qué hacerlo? Una vecina, trabajadora del Consejo Vecinal, a quien no quiero mencionar por respeto, se acercó rápidamente sin conversar o dialogar y comenzó a filmarme directamente con su celular”.

De acuerdo con Proceso, la fémina aseguró que tras desconocer el accionar intentó hablar con la mujer que la filmaba, pero no decía nada.

“Ella no dialogaba, no me respondía, sólo me filmaba. Sentí enojo ante el sentimiento de invasión, provocación e impotencia y la insulté sin pensar, ya que no tenía a una persona frente a mí, sino un celular filmándome”.

“Considero que no fue la mejor forma de defender mi postura a la forma de realizar la poda de árboles. Éste es un tema que hemos tenido en desacuerdo en anteriores ocasiones con la misma vecina y quisiera mencionar que estamos conscientes de que las podas se deben llevar a cabo por diversas causas.

'Lady Argentina' aseguró que México es uno de los países más hermosos que ha conocido y que ha tenido la fortuna establecer estrechos vínculos de amistad con personas muy valiosas, por lo cual decidió hacer la disculpa pública.

“Hay expresiones que se dicen entre seres humanos a modo de insulto, que no deberían decirse, ni existir y en mi caso sin sentirlo, reaccioné a un hecho y cometí ese error. Agradezco a las personas que nos han apoyado, que nos conocen y que saben que lo que se ve, no refleja nuestras intenciones de luchar por salvar aunque sea la rama de un árbol, ni de nuestra forma de pensar con respecto a México ni a los mexicanos a quienes he apreciado siempre”, concluyó.

El pasado 8 de septiembre se dio a conocer este vídeo en las redes sociales en el que esta pareja, insultaron y agredieron físicamente a una mujer que estaba grabando la poda de un árbol, acto hecho por personal de la Alcaldía Cuauhtémoc y de Protección Civil, como medida de precaución para evitar desgajes.