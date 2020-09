El secretario de salud en el estado, José Antonio Martínez García, no descartó que se puedan presentar casos de sindemia, es decir, que además del Covid-19 las personas sean portadoras de otras enfermedades como dengue o influenza, por ello anunció que en los próximos días comenzará la jornada de vacunación.

En entrevista colectiva, el funcionario estatal explicó que se denomina sindemia cuando una persona porta dos enfermedades endémicas a la vez, por lo que esto se puede presentar con la influenza o con el dengue, por ello “ya vamos a iniciar la campaña de vacunación para octubre para la influenza HN1N1”, detalló.

Señaló que además de que el Gobierno Federal envía un paquete de vacunas, el estado valora la adquisición de más insumos, para abastecer a toda la población y con ello evitar riesgos; “hay que ver lo que manda la federación, si nosotros vemos que nos vamos a quedar cortos compraría el gobierno del estado”, dijo.

Este domingo, el funcionario detalló que con respecto al Covid-19 “han disminuido los casos de positividad y también todos los hospitalizados, va la tendencia a la baja. Acuérdense que en el semáforo continuamos en naranja, hay que tener todas las precauciones, por eso insistimos en el uso obligatorio del cubre bocas, el lavado de manos constantes, la sana distancia, evitar conglomerados humanos”, dijo.

Solo un caso de reinfección documentado en Puebla

De los más de 26 mil pacientes recuperados de Covid-19 solo se ha documentado el caso de una doctora quien se ha reinfectado, por lo que en medio de esta pandemia, el secretario de salud señaló que se deben mantener los cuidados de higiene y se deben seguir las recomendaciones médicas para evitar que se recaiga a la enfermedad.

“Están documentado, aquí en Puebla fue el caso de una doctora que documentamos que es trabajadora de nosotros que tuvo una reinfección, pero no hemos documentado más casos. Viendo el caso de la Doctora no fue más fuerte, ella salió negativo y al mes volvió a dar positivo con un cuadro no tan agresivo como el primero que tuvo, pero sí está documentado a nivel mundial que hay casos de reinfección y en los pacientes en donde se presenta puede tener la enfermedad con mucha mayor complicación que la primera infección”, explicó.

A su vez, explicó que entre un 3 y un 5 por ciento de los pacientes quedan con secuelas, esto es con casos de fibrosis pulmonar y trombosis, a quienes se les brinda la atención en los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).

En el caso de la zona conurbada la que tiene el 73 por ciento de incidencia de la pandemia, los pacientes son atendidos en San Francisco Totimehuacán y San Felipe Hueyotlipan, “cuando damos de alta a los pacientes hospitalarios los estamos citando para la rehabilitación pulmonar”, explicó.

Pacientes entubados cuestan al sector salud cerca de 70 mil pesos

El responsable de la salud en el estado informó que los pacientes de Covid-19 cuestan al estado por día cerca de 70 mil pesos, en el caso de quienes requieren ventilador mecánico; mientras quienes no están graves cuestan 38 mil pesos por día, sin contar gastos indirectos.

“No hay un tratamiento específico, pero lo que hacemos es que si detectamos temprano la enfermedad la probabilidad de que esta se convierta en una entidad más grave disminuye”, dijo el funcionario estatal, al tiempo de reiterar que las personas deben extremar higiene para evitar contagiarse.

Abasto de medicamentos al 87 por ciento

Por otra parte, informó que en general el abasto de medicamentos tanto del cuadro básico y no básico al 87 por ciento y reiteró que cuando existe un faltante, incluso el mismo gobernador, Miguel Barbosa gestiona medicamentos.

Señaló que en el caso de medicamentos para padecimientos con cáncer es un problema no solo en el estado o en el país, sino a nivel mundial, “es un problema mundial no para México exclusivamente, nosotros de donde podamos estamos consiguiéndolos, el mismo gobernador se pone a conseguirlos, si escasean pero es un problema a nivel mundial”, dijo.

Reunión con trabajadores del Hospital del Niño

Ya en otro tema, informó que este lunes habrá una reunión entre el sindicato de trabajadores de la salud en el Hospital del Niño Poblano con autoridades de salud, con el objetivo de destrabar conflictos laborales.

A pregunta del conflicto en este nosocomio con trabajadores de la salud, explicó que “desde que hubo la desaparición del OPD y al pasar a la integración de los Servicios de Salud, ellos legalmente quedaron de una forma no equiparada como los trabajadores por la salud, entonces eso es lo que estamos viendo para ver, ellos en unas cosas están mejores, en unas prestaciones, pero en sueldo y salario están más bajos, entonces queremos ver la forma de igualarlos”, finalizo.