El secretario de gobernación, David Méndez Márquez, rechazó focos rojos en municipios previo a los festejos patrios, a pesar de que en San Martín Texmelucan y Tecamachalco se hayan registrado hechos de violencia; aunque sin especificar el número de demarcaciones, dijo que varios Ayuntamientos han tomado la decisión de realizar el Grito de Independencia de forma cerrada, incluso solo de forma virtual, para evitar la concentración de gente que ponga en riesgo su salud ante el Covid-19.

En entrevista después de la ceremonia conmemorativa del CLXXIII Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el funcionario estatal informó que hay coordinación entre los mandos de seguridad federal, estatal y municipales para prevenir y atender cualquier emergencia, por lo que confió en que los festejos se lleven a cabo de forma tranquila, sin incidentes y con total responsabilidad social.

“Fueron tomadas en cuenta las valoraciones en las que se encuentran los diferentes municipios para establecer no solo el estado de fuerza correspondiente sino la atención debida, obviamente hay la instalación de un centro de mando que estará monitoreando toda esta situación. No quiero señalar a ningún municipio en específico solo diría que en función del conocimiento de cómo se encuentra las distintas regiones del estado y municipio se están tomando las medidas correspondientes”, dijo.

Por otra parte, informó que cumplió la orden del gobernador, Miguel Barbosa y envió un oficio a los Ayuntamientos para exhortarlos a que cumplan con los lineamientos sanitarios y de seguridad durante los festejos patrios.

“Hemos hecho llegar a los 217 Ayuntamientos del Estado unos lineamientos que tienen que ver con todo lo que son los formatos para las celebraciones de todo lo que es el calendario cívico de septiembre, fundamentalmente tienen el enfoque de preservar todo lo que son las medidas de prevención y de sana distancia por el tema de la contingencia, en el caso específico de la celebración del 15 de septiembre se les ha pedido que la lleven a cabo como es parte de una obligación que tenemos como autoridades pero que la lleven a cabo también cuidando las medidas de protección a la ciudadanía, que ellos definan cuál es la modalidad, si simplemente se lleva a cabo el acto protocolario, con el personal de los Ayuntamientos correspondientes, los cabildos o en el caso que decidieran con presencia de personas pues generar todo un esquema que garantice precisamente la prevención del contagio”, dijo.

Con respecto al tradicional desfile del 16 de septiembre, indicó que se solicitó a las autoridades municipales a que en la medida de lo posible solo se realicen paradas cívicas, incluso sin desfile que convoque a estudiantes, como se acostumbra, para evitar poner en riesgo a la población.

“En cuanto al desfile del 16 de septiembre se les solicitó que no hagan solicitud de participación escolar como tradicionalmente se hace, primero porque los alumnos no están en actividades y segundo por los mismos criterios de la contingencia, entonces es muy probable que la gran mayoría de los municipios no se lleven a cabo el desfile”, dijo.

Reitera Gobierno del Estado que Grito de Independencia será cerrado

Por otra parte, el secretario de gobernación, David Méndez Márquez, reiteró que por seguridad sanitaria, el Grito de Independencia del próximo martes será cerrado, por lo que convoco a los ciudadanos a seguir las recomendaciones sanitarias, para evitar contagios de Covid-19.

“Es un llamado a la corresponsabilidad en el sentido de que estamos en una situación obviamente extraordinaria y que en este año no podemos generar como tradicionalmente se hace en estas festividades, hoy no habrá ni un llamado ni una convocatoria a que la gente asista al zócalo”, dijo.

Reiteró que por medio de las plataformas digitales y por el canal local de televisión habrá transmisión en vivo del Grito de Independencia, por lo que convocó a que las familias hagan festejos responsables desde sus hogares.

“La invitación a que sobre todo las poblanas y los poblanos a que celebren el grito en sus casas y que puedan apreciarlo en las distintas formas en las que hoy se puede visualizar, se mantendrá el espectáculo de fuegos artificiales y será transmitido”, dijo.

Con respecto a los restaurantes, dijo que estará permitida su apertura solo hasta la una de la madrugada; no obstante, se tiene que cumplir con solo el 30 por ciento de la capacidad de los espacios.

Finalmente, reiteró que los Ayuntamientos tendrán que supervisar que se cumplan los decretos emitidos por el Gobierno del Estado con la finalidad de evitar más contagios de Covid-19.