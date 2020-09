Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expuso que han reunido 800 mil firmas, de las 1 millón 600 mil que requiere para que los ciudadanos convoquen a la consulta ciudadana para enjuiciar penalmente a los exmandatarios, ante ello, consideró que mañana presentará la solicitud de la cual ya tiene un borrador.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal felicitó a los ciudadanos que han puesto su 'granito de arena' para reunir las firmas y con ello, consultar si los ex presidentes deben ser enjuiciados por actos de corrupción.

“Tengo la información de que llevan 800 mil firmas, ya está el tiempo muy metido, ya se avanzó en el tiempo. Les puede ganar el tiempo, sin embargo, es muy bueno el que estén llevando este ejercicio”.

En el escenario de que no pudieran cumplir con la meta este martes 15 de septiembre, AMLO aseguró que ya cuenta con un 'Plan B', es decir, un borrador para solicitar la consulta.

"Tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de qué haré si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas, entonces habrá solicitud de consulta porque si ellos no alcanzan a tener las firmas yo representaría mañana el escrito correspondiente".

Finalmente, al ser cuestionado sobre lo que ocurrirá si se aprueba dicha consulta, AMLO se limitó a decir que aún la está analizando.

De acuerdo con la propuesta de López Obrador, el pueblo podría decidir si los ex presidentes deben ser enjuiciados por diversos delitos como peculado, lavado de dinero, corrupción entre otros.

Los ex presidentes que podrían ser enjuiciados serían Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.