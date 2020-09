La pandemia de coronavirus seguirá presente y dejando secuelas en el planeta, al menos por un par de meses, esto, de acuerdo con Hans Kluge, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa.

El funcionario de la OMS reveló que para los meses de octubre y noviembre, se prevé un aumento importante en el número de muertes por coronavirus.

En entrevista, Hans Kluge aseguró que en el último trimestre de 2020 se va a notar el punto más duro de la pandemia en el continente europeo.

"En octubre, en noviembre, se verá una mortalidad más elevada”.

Ante este escenario poco favorecedor, señaló que este 14 y 15 de septiembre 55 Estados miembros de la OMS se reunirán para hablar de la respuesta a la pandemia de coronavirus para llegar a un acuerdo y elaborar una estrategia efectiva para reducir el número de muertes.

Al ser cuestionado sobre las primeras vacunas contra el Covid-19, el funcionario europeo advirtió que la inyección podría no ser el punto final de la pandemia, esto, porque hasta ahora no saben si será efectiva, debido a que puede funcionar para un sector, pero puede no tener el resultado positivo en otros sectores.

“El fin de esta pandemia será el momento en que, como comunidad, hayamos aprendido a vivir con ella”, indicó.

En días recientes, países como Austria, Bulgaria y Rumania han presentado una segunda ola de casos de coronavirus, por lo que la Unión Europea volverá a plantearse las medidas restrictivas en el último trimestre de 2020.