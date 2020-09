Un total de 29 unidades fueron aseguradas por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante 23 operativos en diversos puntos del estado del 7 al 11 de septiembre de 2020.

De acuerdo con la Dirección de Inspección y Vigilancia de la SMT, 18 operativos fueron contra transporte irregular, y cinco para detectar unidades que circulaban fuera de su derrotero.

En este sentido, los delegados de la dependencia aseguraron tres mototaxis y tres vehículos piratas durante las supervisiones en San Martín Texmelucan, Xicotepec, Teziutlán y Huauchinango, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para el inicio de procedimiento correspondiente.

Mientras tanto, 23 unidades fueron detenidas por no portar la tarjeta de circulación, así como del tarjetón de concesión; circular con cristales, medallón y parabrisas en estado no óptimos, así como no portar la póliza del seguro del viajero.

Cabe mencionar que 18 de los 23 vehículos mencionados eran unidades de transporte público, mientras que cinco fueron transporte mercantil; las unidades fueron aseguradas en los municipios de Puebla, San Martín Texmelucan y Zacatlán, respectivamente.