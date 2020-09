Jesús Felipe Lira, es un inmigrante mexicano que reside en Estados Unidos y quien recientemente se ha convertido en tendencia, luego de decidirse a aprender a leer y escribir durante las clases a distancia.

Y es que desde pequeño, don Felipe tuvo que dejar la escuela y ahora aprovechó la pandemia para aprender. Fueron sus sobrinas quienes presumieron la perseverancia del hombre.

Here he is practicing the words! He was very happy!! Thank you @CaptainJackett 🤝 pic.twitter.com/5UkFRk5z0D

“Mi tío no fue a la escuela, así que le enseñé a escribir y él escribió los nombres de sus nietos por primera vez", escribió Kenia Ramos, desde California.

My uncle didn’t go to school so I am teaching him how to write and he wrote the names of his grandkids for the first time. 🥺 pic.twitter.com/Wer5Y6vG0u