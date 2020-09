Mientras Claudia Rivera Vivanco valoró los niveles de transparencia de su administración, tanto en manejo de recursos como procesos de licitaciones y desarrollo de ejecución de obras, el responsable de la Secretaría de Infraestructura, José Israel Román Romano, advirtió que la empresa M&P Constructores S, A, de C. V, detonará las faenas de rehabilitación del Centro Histórico la última semana de este septiembre.

La alcaldesa acentuó que la obra será una "herencia positiva" en la reactivación económica del llamado corredor de la 5 de Mayo en esta etapa de contingencia sanitaria Covid-19.

Recordó que los trabajos nocturnos contraerán los riesgos económicos al máximo negativos para el sector comercial que no sufrirá.

Rivera Vivanco insistió que la transparencia de los concursos impuesta por esta administración es la primera vez que ocurre en el gobierno municipal, por transmitir en vivo las licitaciones.

Ante ese panorama, priorizó que no pueden atacar este tipo de procesos porque la transparencia prevalece en todo momento.

Aunque aclaró que el golpeteo político hacia su gestión es factor común entre sus detractores, que únicamente pueden observar como se transparenta toda la información financiera del Ayuntamiento.

Afinan detalles

Román Romano detalló que la empresa está afinando detalles de la obra que comenzará con el retiro de lajas dañadas, posteriormente se realizará el ocultamiento de cableado eléctrico, instalación de nuevas luminarias y la atención de fachadas para uniformar la zona norte al área sur de la Angelópolis.

Precisó que una vez que se firme el contrato este 18 de septiembre con la empresa ganadora de la licitación, las obras estarán detonándose antes del primer día de octubre.

Refrendó que se generó un análisis técnico, de costo jurídica y administrativa para llegar a la conclusión de elegir a la constructora ganadora de las obras.

Negó que existan privilegios a una empresa morenovallista como se ha mencionado porque como ella existen otras empresas que han trabajado en administraciones anteriores aspecto que no condiciona su contratación.

"No lo decidimos por nuestra cuenta, hay un comité de adjudicaciones que elige la mejor opción tanto en calidad como en lo financiero, por ello salió favorecida por el fallo y las licitaciones se transmiten; no señalamos a las empresas, no les vamos a cerrar las puertas, tienen derecho de participar aunque hayan hecho obras en administraciones panistas, priistas o las que sean".

Insistió que las obras se encuentran aprobadas por el INAH, instancia de la administración Federal que entregó los permisos correspondientes.

Nuevo proceso

Reveló que, para ejecutar las obras mayores de intervención de drenajes y hundimientos en las calles de la 8 a 14 Poniente-Oriente, lanzará la alcaldía una licitación pública adicional, pero primero la Tesorería autorizará la suficiencia presupuestal para el contrato.

La estrategia para no afectar al comercio de la zona norte, se mantendrá en que todos los trabajos que se realicen se ejecutarán únicamente durante las noches.