La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, reiteró su posición de condicionar la donación del 50 por ciento de sus prerrogativas para la atención de los estragos que ha dejado el Covid-19, a cambio que se garantice transparencia en la aplicación de este recurso.

Señaló que están completamente de acuerdo, siempre y cuando, el Congreso de la Unión apruebe el exhorto para que exista el ingreso básico universal, propuesta panista que se hizo para entregar 3,200 pesos a todas las personas que no tienen recursos.

Otra propuesta es que el Congreso destine el total del gasto en Comunicación en atender la pandemia, además de que el gobernador convoque de manera urgente a una mesa de diálogo con partidos políticos, sindicatos y sector empresarial para diseñar un plan emergente de recuperación económica, y que se destinen recursos para la pandemia a refugios de mujeres, así como publicar los padrones de beneficiarios y de apoyos sociales.

Manifestó estar de acuerdo con el exhorto aprobado por los diputados en el Congreso de Puebla para que los institutos políticos renuncien a la mitad de su financiamiento público del próximo año para apoyar a los afectados por la emergencia sanitaria.

Expuso que se debe brindar la certeza que el fideicomiso que se deberá integrar se utilizará específicamente para esos fines y que principalmente el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) renunciará a su financiamiento para no generar inequidad en la próxima contienda electoral.

“Lo hemos dicho claro que estamos a favor, siempre y cuando haya transparencia, el partido más opaco es Morena, siempre y cuando hagamos el mismo esfuerzo, no queremos las obras faraónicas. Hacienda está quitando a recursos a todas las áreas para mandarlos a un fondo de 400 millones de pesos para temas electorales”.

Huerta Villegas reiteró que de deberán dar a conocer los pormenores de la aplicación de estos recursos recaudados con la donación de las prerrogativas y transparentar su uso para que se demuestre que no solo fue una estrategia para debilitar a la oposición en un año electoral.

En defensa de sus compañeros

Por otra parte calificó como “una cortina de humo” las acusaciones de la alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, por presuntos actos de corrupción en los gobiernos del PAN y aseguró que esto solo busca distraer la atención de su pésima administración municipal.

Destacó que las presuntas irregularidades denunciadas en la construcción del Polideportivo de San Andrés Cholula en contra del ex edil y ex diputado, Miguel Ángel Huepa Pérez, dejaron en evidencia “el nerviosismo” de Pérez Popoca porque los ciudadanos se han dado cuenta del mal gobierno que ha hecho en dos años.

Subrayó que estos señalamientos forman parte de los cuentos y mentiras que caracterizan a los gobiernos encabezados por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) así como la intención de ocultarlos acusando sin fundamentos.

“Están nerviosos, saben que no han hecho su trabajo, saben como los malos gobiernos están siendo reconocidos por los ciudadanos. Los ciudadanos se dieron cuenta que estos gobiernos no dan resultados. Que no se vuelvan cortinas de humo y si hay algo que se denuncie”.