El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que quiere ser el primero en salir aplaudir las obras que se realizarán en el Centro Histórico de Puebla más no quiere ser el primero en señalar que estas acciones debieron tener una planeación; no obstante, confió en que este proyecto que planea Claudia Rivera Vivanco no genere un conflicto social entre el comercio establecido, que por varios meses se vio afectado por la pandemia del Covid-19.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal confió en que las obras tengan realmente la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aunque no precisó si esta dependencia federal ya respondió a la solicitud con respecto a los permisos al Gobierno del Estado.

“Yo deseo que se hayan todas estas autorizaciones tengan e consenso de las personas que viven y que tienen comercios en todos estos lugares que no se provoque un conflicto social que estén perfectamente consensadas y espero que las licitaciones tengan todas las previsiones de la ley correspondiente, de la ley aplicable correspondiente y que sea una obra en beneficio de la ciudad y de la gente. Vamos a esperar, vamos a esperar”, dijo el mandatario local.

El sector empresarial se ha pronunciado en contra de la realización de estas obras, debido a que esto afectará más su economía, la que de por sí se vio lastimada tras el cierre de establecimientos por la pandemia del Covid-19; en tanto que, por parte del Congreso del estado no se descarta solicitar a comparecer a funcionarios municipales para que detallen el plan de obras, además de que pondrán énfasis en una auditoría a los recursos públicos que se apliquen.

Semanas atrás, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla calificó que estas obras son “de relumbrón” y se pronunció en contra de estas acciones que afectarán al sector comercial; no obstante, señaló que Puebla estaría en riesgo de perder la denominación de Patrimonio Cultural por parte de la Unesco.

De acuerdo a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco estas acciones de infraestructura iniciarán este mes de forma escalonada y de acuerdo a la información de fallos de licitaciones será la empresa M&P Constructores la empresa que se haga responsable de estas obras, dicha firma que en el gobierno morenovallista fue una de las beneficiadas con contratos y que hoy es beneficiada por la administración de la presidente municipal morenista.