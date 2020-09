El gobernador, Miguel Barbosa, reveló que al menos 400 monumentos históricos faltan por reconstruirse, después de los sismos ocurridos en 2017; en tanto que, las irregularidades detectadas por el manejo de los recursos que se destinaron a estas acciones continúan en investigación.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal señaló que “existen, según el inventario de monumentos históricos, parece que más de 700 monumentos dañadas y de los cuales en el recuento de julio había no más de 300 reconstruidos, faltan un gran número”, dijo.

El mandatario recordó que las irregularidades se detectaron en temas de vivienda, por ello las investigaciones siguen en curso, por parte del Gobierno del Estado con respecto a los recursos que se ejercieron por medio de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

“Lo otro es que en materia de vivienda también hay muchas afectaciones que ha habido inversión pública en esta materia y que, sin duda en la primera etapa de su ejecución, no en mi gobierno, sino en gobiernos anteriores a partir de que se llevó a cabo el sismo, existen los señalamientos y existen algunas investigaciones sobre defraudación a las personas, sobre obras que fueron supuestamente ejecutadas y que no existen, estas cuestiones están pendientes. Yo no voy a desdecirme de lo que dije porque tenemos nosotros la información, algunas muchas corresponden a dinero federal y le corresponde a la federación hacer la investigación y las que corresponden al dinero local nos corresponden a nosotros”, dijo el mandatario.

Desde el año pasado se ventilaron las irregularidades en los recursos ejercidos que serían destinados para la reconstrucción de viviendas en la Mixteca, el tema involucró al ex titular de la Sedeso, Gerardo Islas Maldonado, actual diputado local, quien fue funcionario en las administraciones de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, así como operador electoral de ambos.