Entre julio y agosto, un grupo de 12 trabajadores de la empresa ‘IT Solutions’ instalaron una red de fibra óptica en la capital poblana, ahora denuncian la falta de pago y han señalado al titular de la compañía por presunto fraude.

Intolerancia Diario entrevistó a uno de los obreros, quien por motivos de seguridad prefirió el anonimato, y señaló a Uriel Torres López, como el responsable de no cumplir con los pagos, refirió que previamente se pusieron en contacto con la empresa y esta les indicara que el pago sí se había efectuado.

“Él me contrató a mí y a otros compañeros para el tendido de fibra óptica, a él lo contrató una empresa que se dedica a las telecomunicaciones, el problema es que no han pagado absolutamente nada (…) nosotros nos comunicamos con un ingeniero de la empresa y él nos comentó que ya habían pagado lo que hemos trabajado pero esta persona (Uriel) no nos ha dado nada”.

Aunque hasta ahora no han definido si interpondrán una demanda por fraude ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los trabajadores exigen que se les pague por el trabajo que ya realizaron en meses pasados, pues las jornadas laborales incluso se extendían de 8 de la mañana a 21 horas.

Actualmente se puede observar la fibra óptica ya colocada en la calle 19 Sur de 13 a 43 Poniente, asimismo, se colocó otro tramo en toda la calle 11 Sur desde la 37 Poniente hasta San José Mayorazgo.