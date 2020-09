Regidores por 12 votos a favor, 10 en contra y una abstención aprobaron los estados financieros del primero de enero al 31 de agosto de 2020 en sesión ordinaria del Cabildo.

Entre críticas por falta de información de los recursos municipales, la presidenta de la comisión de Patrimonio y Hacienda, Patricia Montaño Flores priorizó que las finanzas son estables y mensualmente se entregan con claridad los estados financieros del Ayuntamiento.

Pero los panistas Enrique Guevara Montiel, Carolina Morales Aparicio, Luz Rosillo, Augusta Díaz de Rivera Hernández y Jacobo Ordaz Moreno y el grupo del G5 —Edson Armando Cortés Contreras, Rosa Márquez Cabrera, Marta Ornelas Guerrero, José Luis González Acosta y Roberto Eli Esponda Islas—, refrendaron que el subejercicio económico por más de 100 millones de pesos de la administración se mantiene.

Montaño Flores reviró al acentuar que este discurso de los opositores siempre lo ha direccionado únicamente para atacar a la administración desde el comienzo de la gestión.

Ante esa perspectiva, el morenista Cortés Contreras dijo que hasta este momento a los regidores no se les ha dado a conocer los conceptos de una ampliación presupuestal de 68 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco respondió que sí existe claridad en el tema del manejo de los recursos y el Ayuntamiento ha dado respuestas positivas y ha salido bien parado ante los retos de la crisis económica generada por el Covid-19.

Advirtió que la autoridad no caerá en provocaciones políticas, además ha demostrado que se puede hacer más con menos recursos por ser una obligación del servicio público.

Refrendó que ya sabía que la gestión iba a enfrentarse a viejas prácticas, principalmente de aquellos que se inconforman porque no se les compra lo que quieren.

“Sabíamos que iba a haber resistencias, sabíamos que los que practican las viejas prácticas cuando no se les quiere comprar lo que ellos quiere vender, cuando no se cede a las extorsiones, tienden a hacer otro tipo de presiones, pero nosotros no, esa política vieja llevó al hartazgo social”.