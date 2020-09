Ante la solicitud del sector empresarial de reaperturar la Avenida Reforma, 3 Sur-Norte, además de la 6, 8 y 10 Poniente-Oriente, cerradas a la circulación vial, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco advirtió que momentáneamente continuará el programa de prevención de contagios Covid-19.

La víspera el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Velázquez exhortó a las autoridades a abrir ese sector para armonizar la determinación de la titular de la Secretaría de Economía Olivia Salomón de abrir centros comerciales, restaurantes, zonas de comida rápida y cafeterías de domingo a lunes.

Rivera Vivanco refrendó que no existen condiciones para retirar los cortes de tránsito viales del Centro Histórico.

Pero aclaró que cuando el semáforo epidemiológico permita el restablecimiento vial retornará a la normalidad la situación.

La apertura dijo será paulatina conforme a estrategias para alcanzar un punto estable para toda la comunidad.

"No es factible en este momento; mantenemos los dispositivos de control porque no podemos bajar la guardia mientras las recomendaciones sanitarias no cambien, por lo que debe ser paulatina esta medida".

El lunes 20 de abril se cerró el perímetro que comprende de la calle 3 Poniente-Oriente a la 18 Poniente-Oriente, y 2 Norte-Sur a la Avenida 11 Norte-Sur para evitar contagios de Covid-19, aglomeraciones y cumplir con el programa nacional de Sana distancia y Quédate en Casa.

A petición del sector empresarial el 13 de julio se permitió la apertura de la ‪Avenida Reforma de 11 Norte-Sur a 3 Norte- Sur, 2 Oriente y 4 Poniente, además de corroborar el acceso de ‬vehículos de servicios como pipas con agua, camiones recolectores de basura, gas o vehículos del servicio de emergencia pueden ingresar para cubrir las necesidades básicas de los habitantes.