La llegada del internet ha sido una ventana de popularidad para algunos animales con características que los hacen únicos. Tal es el caso de “Nobiko”, un felino japonés que fue llamado “gato largo”, el cual inspiró muchos memes por su tamaño.

yes, it’s true. long cat, known as nobiko in japan, has left us. https://t.co/Alk76dB98h pic.twitter.com/8MOSnWYH60