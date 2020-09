Los morenovallistas, ex fiscal Víctor Carrancá Bourget, ex secretario Facundo Rosas Rosas y ex jurídico Juan Pablo Piña Kurczyn, fueron denunciados penalmente por Elia Tamayo, por la muerte en 2014 de su hijo de 13 años José Luis Tlehuatle.

Doña Elia, como es conocida, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, junto con su defensa legal para presentar la denuncia también contra quien resulte responsable.

De este modo, pretende que los funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle, vayan a la cárcel, luego de que a seis años de la muerte del niño, no hay culpables en prisión.

La muerte en diciembre de 2018 de Rafael Moreno Valle, entonces gobernador de Puebla y a quien acusan de ser el autor intelectual y principal del ataque, no he mermado la exigencia de justicia.

De este modo, con la denuncia penal también solicitó una ampliación de la que ya había ante la Fiscalía de Puebla, por presuntas anomalías para esclarecer el asesinato de su hijo tras un enfrentamiento entre pobladores de Chalchihuapan con policías estatales en 2014.

Elia Tamayo fue recibida por el fiscal Gilberto Higuera, por lo que afirmó que recibió un trato cordial como no sucedió durante todo el sexenio de Moreno Valle Rosas.

“Pido justicia y aquí estoy desde el 2014 exigiendo, le pido por favor que pongan cartas en el asunto y que sean castigados los responsables intelectuales”, dijo doña Elia.

Elia Tamayo confió en que investigará la denuncia para llegar al fondo de los hechos y terminen en la cárcel los ex funcionarios morenovallitas.

“Una pérdida de un hijo no es fácil y yo pido por todas aquellas madres (…) somos humanos y nos duele, le pediría que ya no sigan reprimiendo más a los jóvenes u otra persona”, dijo.

“Me da confianza, puede que si se haga la justicia, porque cuando andaba en campaña le rogué que si él llegaba pusiera cartas en el asunto en este caso”, dijo al referirse al gobernador del estado Miguel Barbosa

#EnHilo 👉🏻 La señora Elia Tamayo dice que después de seis años la @FiscaliaPuebla la reciben para presentar un escrito en contra de quien resulte responsable del caso Chalchihuapan. pic.twitter.com/Ea76TgARD9 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 21, 2020

-¿Confía en que los acusados pudieran pagar por el delito?

-Si.

El ex primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos en el estado (CDH), Germán Molina Carrillo, afirmó hay elementos para reabrir el caso Chalchihuapan.

Molina Carrillo, integrante de la defensa, exigió que de los 11 puntos de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron considerados cumplidos, sea reabiertos.

"¿Por qué no hay nadie en prisión?, debe haber prisión, ya que hubo exfuncionarios que ejecutaron el operativo, por eso es importante fincar responsabilidades”, dijo.

Dijo que ya han presentado solicitudes y presentarán otras, para que se avale la reapertura del caso, por las violaciones cometidas en agravio a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, el pasado 9 de Julio de 2014.



La tragedia

El 9 de julio de 2014, fue reprimida por la fuerza una manifestación por la Policía estatal, tras órdenes del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, la que generó en un enfrentamiento con decenas de heridos.

En la represión, fue herido el niño de 13 años, José Luis Tlehuatle Tamayo, quien moriría 10 días después, producto de una lesión en la cabeza por una lata o bala de goma lanzada por los uniformados.

La protesta de centenares de personas, fueron por los cambios a la ley orgánica municipal en la que se les quitaron facultades a las juntas auxiliares.



La reapertura

“Volveremos abrir el caso de Chalchihuapan y daremos con los responsables", afirmó el entonces gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta.

En ese entonces señaló que también investigaría o volvería abrir el caso de lo ocurrido y con una real indagatoria profunda para saber si existen responsables.

De igual manera, señaló que como lo de Chalchihuapan existen más casos que no pueden quedar impunes.

Fue el 9 de julio de 2014, cuando policías estatales atacaron una manifestación en la autopista Puebla -Atlixco, el que dejó como saldo decenas de heridos y al niño José Luis Tlehuatle, fallecido.