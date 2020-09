El Ayuntamiento de Tehuacán trabajará normalmente hasta que haya una sentencia del caso de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró la síndica municipal Laura Virginia Gallegos Sánchez.

En tanto, regidores siguen en silencio total, luego de que el Congreso del Estado determinó su extinción por diversas irregularidades, por lo que ni siquiera en sesión de Cabildo se trató el tema.

Este lunes por la mañana, a unas horas de la sesión de pleno del Congreso estatal, se realizó una sesión extraordinaria de Cabildo del ayuntamiento de Tehuacán.

Pero la sesión solo fue para la toma de protesta del comité de adjudicaciones, sin tocarse en ningún punto el tema de la desaparición de todo el Cabildo.

En el mismo estuvieron presentes todos los regidores que serán destituidos por los diputados locales, incluyendo al presidente municipal Artemio Caballero López y la síndica municipal Laura Virginia Gallegos Sánchez.

La extinción del cuerpo edilicio y el nuevo concejo se ratificó en una sesión ordinaria del pleno, pero surtirán efectos hasta que lo autorice la SCJN.

El 1 de septiembre el máximo tribunal del país ordenó al poder Legislativo abstenerse de ejecutar una sentencia, como parte de una suspensión provisional otorgada al ayuntamiento por medio de la controversia constitucional 118/2020, promovida por Caballero López el 13 de agosto.

Trabajo normal y aprobación

La síndica municipal, Laura Virginia Gallegos Sánchez, señaló que en lo que respecta al trabajo de la comuna seguirán sus funciones normalmente hasta que se dé una resolución final y afirmó que trabajarán lo mejor posible para entregar en orden al Ayuntamiento.

“Hasta ahorita continúan los procedimientos que es lo permitido por la Suprema Corte, sin embargo la ejecución tendrá que mantenerse en pausa hasta que resuelva la Corte”, explicó.

-¿Ya se les pidieron documentos de parte de la SCJN para seguir l proceso?-

-A la sindicatura no, no sé si al presidente o alguna otra área, al ayuntamiento como tal no se le ha solicitado nada.

Asimismo, señaló en entrevista con medios locales, estar de acuerdo en que sea el diputado Fernando Sánchez Sasia quien ocupe la presidencia del próximo concejo municipal.

Señaló el diputado es una persona tehuacanera interesada en el municipio y que ha estado al pendiente del Ayuntamiento en cuanto a los temas que tienen que ver con Tehuacán, haciendo referencia en que es el perfil idóneo para presidir el Consejo Municipal.

Es importante señalar que en meses pasados el diputado local Fernando Sánchez Sasia declaró a medios locales que no pretendía ocupar algún cargo político en el municipio.

No obstante, fueron sus homólogos del Congreso quienes votaron para que sea Presidente del Concejo Municipal de Tehuacán.

Un día anterior, en breve entrevista telefónica a Intolerancia Diario, el regidor de Gobernación de Tehuacán, Israel Nasta de la Torre, afirmó que acatarán solamente el falló de la SCJN al haber una controversia constitucional, instancia judicial que tiene la última palabra.

“Somos respetuosos del Congreso y de las instancias como la SCJN y seremos respetuosos de lo que determine, lo acataremos el resultado”.

-¿Entonces están en la postura de esperar la sentencia de la SCJN?-

-Sí, definitivamente (…) es una incertidumbre que hemos venido viviendo, sin embargo la gobernabilidad en Tehuacán nunca se perdió, siempre han estado al cien por ciento cada una de las áreas.

“Somos de la opinión de las cuestiones de fondo que el Congreso tiene, pues finalmente la decisión la tenga la SCJN”, dijo al señalar que será la que tendrá a última palabra.