La venganza llegó al Ayuntamiento de Tehuacán, al ser despedida Yocelin Diego Cortez de la dirección de Ingresos, luego de que fue propuesta como próxima regidora del Concejo municipal.

Ante el despido cerca de 30 trabajadores del área encabezados por la ahora ex funcionaria, cerraron por varias horas el edificio Morelos del Ayuntamiento para exigir su restitución.

Mientras tanto, a un día de ser aprobada la disolución del Cabido, el presidente municipal, Andrés Artemio Caballero, salió del municipio con rumbo a la Ciudad de México (CDMX), según información del área de comunicación social.

En entrevista, Yocelin Diego, acusó que el despido es por una represalia del alcalde tehuacanero, luego de que salió en la lista de las propuestas para sustituir a los actuales integrantes del cabildo.

El cierre del edifico se realizó al mismo tiempo en que en Puebla capital los diputados locales disolvían el cabildo de Tehuacán.

Entrevistada en las puertas de las instalaciones administrativas de la comuna, Diego Cortez señaló que sin notificación previa fue dada de baja.

Explicó que en horarios no laborales llegó al departamento José Luis Palestino, que dijo tener el nombramiento por parte del Presidente Suplente para desempeñar el cargo.

La hora en que acudieron fue a las 3 de la tarde del 21 de septiembre, solicitando en ese momento la entrega-recepción, pese a que ya se había concluido la jornada laboral.

Aseguró que nunca ha faltado a sus funciones por lo que pidió al presidente aún en funciones, justificar el motivo de su baja, y no que solo sea una forma de represión política.

Dijo que la decisión de la protesta, fue también por sus más de 30 compañeros de área, al considerar que están en riesgo de ser removidos al menos 26 empleados.

La ahora exdirectora fue de las funcionarias que se habían salvado de todos los cambios dentro del Ayuntamiento desde que entró en funciones, además de ser la única morenista.

Despido injustificado

Entre gritos de “no a la represión, no a la imposición, justicia, Viva Morena y fuera el PES (Partido Encuentro Social)”, Yocelin Diego, aseveró que su baja se debe a una represión política y violencia de género.

Señaló que la baja fue sin que fuera notificada previamente, solo legó a a decir su sustituto que iba con nombramiento del presidente municipal.

“La tesorera me justifica que la decisión se basa en cuestión de que el Congreso que hubiera un Concejo Ciudadano por la que fui propuesta”, dijo la próxima regidora.

“Esa es la molestia del actual presidente municipal que haya sido nombrada por parte de este Concejo Ciudadano”, señaló.

Señaló que de este modo pueden ser violentados os derechos laborales de sus compañeros del área de Ingresos. “No fui notificada, es facultad del presidente remover, pero no fui notificada para iniciar la entrega recepción”, sostuvo.

“Ya no era horario laboral, llegan a pedir que le haga la entrega. Esa es la situación. Yo veo violencia política de género, porque en ningún momento he dejado de realizar mis labores en el área, he trabajado en normalidad, no he caído en ningún acto que vaya en contra de las funciones que tengo”, añadió.

“Trabajamos alrededor de 30 personas, 26 serían removidas”, advirtió, por lo que pidió al secretario general y al particular una audiencia con el presidente para que le señale los motivos del despido.

“No es que uno se ponga, sino debe ser justificado y no una forma de represión política”, dijo.

Señaló que su sustituto, José Luis Palestino, trabajaba en el bufete contable que tiene la tesorera Yolanda Solís Vázquez.

Asimismo dijo que está a consideración de cómo actuara legalmente ante el despido, “primero que haya un dialogo, para que no se violenten los derechos de los compañeros, ha habido arbitrariedades en despidos y no debería de pasar eso”, dijo.

“Estamos tomando decisiones, que el presidente se tome el tiempo y tenga dialogo, el único contacto fue con la tesorera, por lo que se le pidió por escrito que se haga a entrega recepción”, comentó.

“Han sido varios compañeros que han sido atropellados de esa manera. Pediría a Andrés (Caballero) que se tome la molestia de venir a dialogar”, concluyó.