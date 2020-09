Ante los cambios de giros comerciales dentro del sector empresarial, provocados por el Covid-19 para mantenerse vigentes en el mercado en medio de la pandemia, la tesorería municipal ha propuesto 70 nuevos conceptos para incorporarlos a la Ley de Ingresos 2021.

El tesorero Armando Morales Aparicio advirtió que las propuestas ya se entregaron a los regidores para que comience el análisis de su incorporación y así dar certeza jurídica a estos sectores productivos.

Morales Aparicio reveló que la Ley de Ingresos del Ayuntamiento no había sido actualizada porque no existían cambios en los conceptos de la recaudación como los que actualmente son derivados de la contingencia. Reiteró que los empresarios se vieron obligados a desarrollar las modificaciones a sus negocios para mantener sus inversiones que no están contemplados en la Ley de Ingresos.

En estos momentos se está haciendo el análisis, pero no es un tema recaudatorio, sino para dar certeza jurídica, aclaró el tesorero.

"Hoy la emergencia sanitaria y por la reactivación económica (los empresarios) hicieron modificaciones a sus giros comerciales; no hay problema, pero se deben regularizar".

Refrendó que luego de la revisión, se plantearon 70 conceptos para incluirse en la Ley de Ingresos que analizará la comisión de Patrimonio y Hacienda para aprobarlos y turnarlos al Congreso para su debida corroboración.

Conceptos como autocinemas, circos a distancia, conciertos con espectadores dentro de automóviles y otra serie negocios de este tipo, deben estar incluidos en la ley, insistió. Priorizó que al tratarse de alternativas de cambio de giro, no están contemplados dentro del documento de recaudación anual.

"No vamos a afectar a nadie, es solo hacer las modificaciones para que los ciudadanos no se vean afectados por cambiar sus giros o inviertan en nuevos servicios que no están contemplados hasta que apareció la contingencia sanitaria".

Insistió que la propuesta no tienen un fin recaudatorio porque no se trata de generar nuevos impuestos, y los cambios no sufrirán incremento alguno: "Se trata de no dejar en indefensión a los ciudadanos que tienen un negocio o traten de invertir en la capital".