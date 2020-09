"El Ayuntamiento de Coronango en todo momento se conduce apegado a la ley por lo que lamenta acusaciones infundadas que tienen el único objetivo de confundir y malinformar a los ciudadanos", aseguró el presidente municipal, Antonio Teutli Cuautle.

En ese sentido, el edil aclaró que respecto a las declaraciones de los integrantes de un grupo político ajeno a Coronango sobre un predio donde se construyó un edificio, dicho terreno ubicado a un costado del vaso regulador entre calle Allende y Anzorena es propiedad privada, según consta en escrituras con fecha 17 de febrero del 2016, las cuales pueden consultarse en el Registro Público de la Propiedad.

Teutli Cuautle desmintió que se trate de un área verde y que al ser propiedad privada y encontrarse en un área urbana habitacional densidad H4 conforme al Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Coronango, publicado el 8 de junio de 2018, el Ayuntamiento no tuvo impedimento alguno para otorgar los permisos de licencia de construcción.

El presidente municipal de Coronango precisó que además el propietario cumplió con todos y cada uno de los requisitos y cubrió su pago de derechos como alineamiento, número oficial y uso de suelo.

“Hemos demostrado con hechos que en este gobierno no se hacen acciones fuera de la ley y no permitiremos que gente ajena a Coronango quiera engañar a los ciudadanos. Todos y cada uno de los trámites que se hacen en el Ayuntamiento se hacen apegados a la legalidad y no hay nada por debajo del agua”.