En las redes sociales existen cientos de videos virales de personas que exhiben la infidelidad de sus parejas, y en esta ocasión una mujer encontró la forma de exponer a su ahora ex novio por engañarla con su mejor amiga.

Este nuevo video, muestra cómo una mujer organizó una fiesta con mariachi y hasta pastel, además de reunir a un grupo de amigos de la ex pareja, ahí, la joven tomó el micrófono para “agradecer” a su mejor amiga y a su novio por ser tan cercanos.

Durante su discurso, ella pidió a los invitados buscar en la parte trasera de sus sillas unas hojas, las cuales tenían capturas de pantalla de conversaciones entre ambos infieles, la reacción de estos es intentar callar a la mujer, sin embargo ella no lo permite y sigue hablando de la infidelidad.

"Pensabas que no me iba a dar cuenta? Pensabas que no me daba cuenta de sus miradas? De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme eso nunca me imaginé que sería con mi mejor amiga (...) Yo quiero darte las gracias por hacerme abrir los ojos y darme cuenta del hombre que tenía a mi lado".

Al finalizar, la mujer insiste que la fiesta fue organizada para ambos, y termina por retirarse del lugar.