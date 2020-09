Luego de que el pasado 21 de agosto, Elia Tamayo, madre del menor José Luis Tlehuatle, interpusiera una denuncia contra el ex secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas, el ex jurídico Juan Pablo Piña Kurczyn y el ex fiscal morenovallista Víctor Carrancá Bourget, este último respondió ante las acusaciones.

A través de su cuenta en Twitter, Carrancá dijo estar a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar “cualquier aclaración respecto de las hipótesis, líneas de investigación y diligencias desahogadas en la investigación de los hechos”.



En relación con lo que se ha difundido y la denuncia presentada por la Sra Elia Tamayo, estoy a disposición de la @FiscaliaPuebla para realizar cualquier aclaración respecto de las hipótesis, lineas de investigación y diligencias desahogadas en la investigación de los hechos — Victor Carranca (@vcarrancab) September 23, 2020

En días pasados, Elia Tamayo acudió a la FGE para denunciar a los ex funcionarios relacionados al morenovallismo, por el caso Chalchihuapan, ocurrido el 9 de julio de 2014, en el que elementos policiacos agredieron a pobladores que realizaban una manifestación.

En estos hechos murió el niño de 13 años, José Luis Tlehuatle Tamayo, quien moriría 10 días después, producto de una lesión en la cabeza por una lata o bala de goma lanzada por los uniformados.