Ante los próximos recortes presupuestales, San Andrés y San Pedro Cholula, analizan sus próximos presupuestos para tratar de solventar la crisis que se avecina en 2021.

En entrevistas por separado, los alcaldes Karina Pérez Popoca y Luis Alberto Arriaga, señalaron que se espera pasar la crisis económica generada por la contingencia sanitaria del Covid-19.

Cabe recordar que entre los recortes presupuestales que se avecinan está en el programa del Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg), el Ayuntamiento de San Andrés Cholula perderá 13 millones de pesos, mientras que su vecino San Pedro Cholula, 9.5 millones de pesos.

Entre elecciones y obras

Karina Pérez Popoca, anunció que los proyectos que se tenían contemplados en el presupuesto participativo que propusieron los ciudadanos en consulta, se van a tener que realizar hasta el siguiente año.

Dijo que analiza el ayuntamiento sanandreseño el proyecto de la ley de ingresos y en base a eso establecer que va a ser prioridad para este último año de gobierno.

“Todas las obras que los ciudadanos pidieron a finales del 2019 en la caravana de presupuesto participativo, se va a ejecutar en este 2021, los vecinos tendrán la seguridad que tendrán su drenaje, electrificación, pavimentación o adoquinamiento que nos plantearon”, dijo.

Aseguró que en medio de la contingencia se siguieron dando apoyos, los que se verán reflejados en el primer trimestre del 2021.

“Se viene un año electoral, va a haber una veda, nosotros estamos no metidos en un proceso electoral-político, nosotros estamos organizando todo este trabajo para arrancar con todo a inicios del siguiente”.

De este modo señaló que esperan no tener inconvenientes con las autoridades electorales para que los observe en el ejercicio de sus funciones.

“Finalmente a los ciudadanos no les importa si el gobierno termina o si llega otro, desde el sentido de la necesidad no les importa, pero si de tomar una decisión de quien será el nuevo perfil de quien guie a San Andrés Cholula” sostuvo.

Añadió que están cerrando el presupuesto de egresos. “Aún siendo año electoral San Andrés va a hacer algo, nuestra administración va a hacer algo, la emergencia sanitaria no nos ha limitado”, sostuvo.

Dijo también que está en macha el nuevo programa de desarrollo sustentable, el que tuvo que ser detenido por la pandemia.

“Por la pandemia hemos priorizado, pero eso no quiere decir que a la administración se le olvide dejar finalmente sellado, firmado y validado, no por nosotros como autoridad, sino por los ciudadanos”, añadió.

Prevención

Luego de la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, el alcalde Luis Alberto Arriaga, señaló que habrá más de 600 cámaras de vigilancia en al municipio.

Señaló que aún está a la espera que el Fortaseg no sea eliminado del presupuesto por lo que ha sostenido charlas con diputados federales e inclusive el gobernador Miguel Barbosa, para hablar del tema.

Detalló que hay 469 cámaras de seguridad por lo que se pretende legar a las 600 en todo el municipio, “con esto vamos a ser uno de los municipios con más vigilancia de todo el país por número de habitantes”, afirmó.

Aseguró que hasta el momento no ha habido ningún reajuste de la plantilla de trabajadores, sin embargo ya se habló con algunos empleados en talleres o profesores que tendrán que regresar a laborar hasta enero.

“Hemos venido analizando la pertinencia de gente que no está siendo utilizadas en estos momentos y no se va a requerir de sus servicios hasta que cambie el semáforo (de la pandemia) a verde”, dijo.

“Hemos hecho un trabajo muy fuerte de contracción financiera para hacer frente a la situación”, comentó.

“Esperemos que el próximo año el Fortaseg siga, insistiré, no dejaré de pedirlo, vamos a seguir trabajando en ese aspecto”, comentó.

“He encontrado eco en este tema, incluso por parte del propio gobernador del estado, platicamos directamente con él, está en su nivel hablando de manera directa con el ejecutivo de la federación, esperamos una buena respuesta en este sentido”.

-¿Cuánto perdería San Pedro?

-9.4 millones de pesos.

-¿Ya hay un plan B?

-¿Por el momento no, no hay ningún plan B, porque no tenemos el general del presupuesto de egresos, entonces habría que analizarlo para adecuarlo y evidentemente buscar que afectaciones tendríamos que hacer para no perder el fondo que tiene la propia seguridad.