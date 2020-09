A través de redes sociales se difundió un video en el que se muestra a una maestra de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, amenazando y humillando a un alumno durante una clase en línea.

En la grabación se puede ver la pantalla de una computadora y a los alumnos conectados mientras que la profesora dice:

“Y Victoria Torres tampoco prende la cámara”.

“Sí, está prendida, maestra”, replica la alumna.

“¡Otra!, pues a mí me parece apagada, entonces por lo tanto tiene falta conmigo, ¿ok?”, le responde la maestra alzando la voz. “O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia, así que arreglen sus problemas”.

Mientras la profesora pierde el control y sigue con los gritos, uno de los chicos intenta explicarle que quizá no los puede ver por problemas de su conexión a internet, porque entre alumnos sí se ven.

“¡No te ves! A mí no me importa Guillermo, a ver qué parte no te queda claro si no te veo conmigo no estás. Si yo a todos los demás los veo y a ti es al único que no veo. ¿Mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate niño, apágame tu micrófono. No me interesa, tienes falta”, alegó la maestra.

UJED la separa de su cargo

La Universidad Juárez del Estado de Durango informó mediante un comunicado que como consecuencia a la actitud de la docente en el video, la involucrada ya no dará clases ni tendrá goce de sueldo en esa institución por lo que resta del semestre, hasta que se concluya la investigación y se tome un decisión definitiva.

En el texto firmado por el Secretario General de la UJED, Sergio Gerardo Lozoya Vélez, se explica la situación y la investigación que sigue en curso a raíz de las pruebas presentadas por los alumnos.

“Ya se habían realizado reuniones de seguimiento en cada una de las escuelas y facultades de la Universidad para insistir en la necesidad de ser muy cuidadosos y flexibles, respetando a cada alumno y su situación geográfica, económica y familiar”, se lee en el documento.