El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó la destitución del director del Instituto Catastral y Registral de Puebla, Jaime Calderón Vázquez, quien cometió presuntos actos de acoso sexual en contra de trabajadoras, quienes exhibieron públicamente unos audios.

Fue el pasado jueves por la noche cuando integrantes del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Secretaría de Planeación y Finanzas expusieron su opinión con respecto a este tema que motivó a las trabajadoras de este instituto a manifestarse, por lo que el funcionario queda destituido del cargo.

“Recibí su opinión porque no es resolución porque no hay autoridades judiciales ni con facultades de ello, ellos emiten una opinión sobre encontrar razones o no sobre los hechos denunciados y la opinión que da este comité es que presumiblemente, presumiblemente, sí quedaron acreditadas las causas y señalamientos de las quejosas y los quejosos en este tema, así es que yo tomaré durante el día la decisión para la remoción del director del Instituto Catastral Registral del Estado de Puebla”, dijo.

El mandatario local refirió que esta decisión la tomó después de conocer la opinión del Comité de Igualdad Laboral por lo que en breve dará el nombramiento a un nuevo titular de área.