Al margen de la controversia generada por la rehabilitación del Centro Histórico y obtención de permisos para la ejecución de la obra, el secretario de Gobernación de la administración estatal, David Méndez Márquez y la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco han priorizado la relación institucional para aterrizar las obras del llamado corredor 5 de Mayo.

Al concluir la ceremonia en donde la UNESCO designó a Puebla como Ciudad del Aprendizaje, David Méndez Márquez advirtió que no es verdad que el la gestión del estado intente evitar la dignificación del corredor 5 de Mayo por la existencia de una relación institucional con el gobierno municipal para aterrizar las disposiciones técnicas para encarrilar el proyecto.

Desde el patio del Palacio Municipal, aclaró no llevar el tema de las licencias y las normas para ejecutar el proyecto, pero valoró el trabajo coordinado entre ambas entidades a través de los proyectos en beneficio de los ciudadanos de la Angelópolis.

#Ciudad 🌃 El secretario de Gobernación, @DavidMendezPue prioriza que la realización de los trabajos de rehabilitación 🚧 del Centro Histórico sean de manera institucional 🤝



— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 25, 2020

Precisó que no se obstruirá la obra, "no vayamos a esos extremos", no es un tema que yo traigo, pero aquí estamos, acreditando que hay un trabajo coordinado entre ambos gobiernos, refrendó.

"Hoy estamos felicitando a la presidenta municipal por el logro de este reconocimiento de la ciudad del aprendizaje, esto habla de que hay un trabajo coordinado en pro de la ciudadanía, incluyente y solidaria que siga brindando beneficios para los poblanos", subrayó.

Ante ese panorama insistió que de forma institucional ambos gobiernos tendrán que atender todos los aspectos en sus ámbitos y competencias.

"Nosotros estamos atendiendo de manera institucional todos los aspectos de nuestras competencias y ahí estaremos trabajando".

Bajo esa perspectiva, Claudia Rivera acentuó que en los trabajos de ejecución de la obra no hay un paso porque se continúan tramitando todos los permisos a través de quienes están a cargo del proyecto (empresa M&P Constructores).

Además recordó que cada dependencia de la administración involucrada, —infraestructura y Desarrollo Urbano— en el proyecto desarrolla la revisión de cada una de las licencias, trámites y normas ant las instancias correspondientes.

Priorizó que coordinadamente con el gobierno estatal y de la Federación se están atendiendo todos los requisitos solicitados para no parar las acciones programadas en el primer cuadro de la ciudad.

En ese marco recordó que el INAH dio el visto bueno a los trabajos de la obra entregados por la Gerencia del Centro Histórico.

"A nosotros nos corresponde ir revisando (el proceso) lo estamos haciendo; por supuesto, la coordinación con el gobierno estatal y federal son un requisito, lo estamos haciendo así porque en el proyecto del centro histórico hay una parte federal y otra del estado".

Es una responsabilidad del Ayuntamiento cubrir cada una de las obligaciones que establece la ley y se trabajará conjuntamente con todas las instancias gubernamentales.