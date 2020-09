Las compras en línea han aumentado debido a la pandemia de coronavirus y uno de los sitios que más se han beneficiado con esta nueva forma de negocio es AliExpress, tienda en línea fundada en 2010 propiedad del gigante del comercio electrónico chino Alibaba Group.

Sin embargo, esta vez es el centro de la noticia, no por los productos que oferta en su página, sino porque erróneamente mandó un escorpión a una joven que casi muere tras la picadura.

Judith es una joven española que recibió un pedido que hizo a la tienda Mojoyce a través de la empresa china. El paquete que contenía una bolsa tardó poco más de una semana en llegar.

Al momento de sacar el papel del embalaje, la chica sintió un piquete acompañado de un fuerte dolor, en ese momento descubrió que le había picado un escorpión que estaba escondido dentro de la bolsa.

“Cuando lo abrí, saqué las cosas que había dentro, cuando metí la mano me picó algo (en el dedo de la mano izquierda), y me di cuenta que era un escorpión. Claro, yo no sabía qué tipo de escorpión que era ni nada”, dijo la joven a medios españoles.

Inmediatamente, Judith fue al hospital, donde le administraron una solución para combatir el veneno del animal, del cual descubrieron su especie al llamar a un zoológico de Valencia.

De acuerdo con los expertos, es un Scorpion mesobuthus, también conocido como escorpión chino o dorado de Manchuria, uno de los más comunes en países astáticos de China, Corea y Japón.

Los especialistas indican que su veneno neurotóxico puede provocar alteraciones neurológicas e incluso la muerte dependiendo de la especie.

“Histérica me fui corriendo al hospital. Ahí me dijeron que tenía que hacer una denuncia sobre todo lo que había pasado, porque me puse en contacto con el vendedor de la compañía”, agregó la joven.

La joven presentó una denuncia, sin embargo, AliExpress se deslindó argumentando que los bolsos que reciben van protegidos con plástico, por lo que el escorpión ya estaría dentro cuando lo recibieron.

Judith aún conserva el escorpión, que puede sobrevivir semanas sin comer, como prueba durante el proceso legal que inició.