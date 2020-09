Puebla seguirá en el semáforo epidemiológico naranja, a pesar de que la Secretaría de Salud Federal haya anunciado que se cambia a fase amarilla, lo que significa que no podrán abrir cines, antros, bares o centros nocturnos, pues el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, consideró que no se debe bajar la guardia ante una curva de contagios que todos los días se mueve, pues solo este fin de semana se acumularon 339 nuevos contagios y 32 fallecidos a causa del Covid-19.

“Esta calificación no nos va a llevar a bajar la guardia, para nosotros Puebla tiene que seguir por un plazo más en condiciones de naranja, mientras no bajemos de manera muy sensible lo que ocurre en la zona conurbada no podemos irnos a amarillo, vamos hacer las cosas con cuidado”, dijo el mandatario local.

El mandatario local dijo que no abrirán cines, antros bares y centros nocturnos, incluso analizará por medio de la Consejería Jurídica un nuevo decreto, pues consideró que deben permanecer cerrados los lugares con alta afluencia, mientras que los espacios permitidos deben mantenerse al 30 por ciento de su capacidad, con el objetivo de reducir la curva de contagios.

“La definición del color es a partir de muchas variables, una es el número de contagios, el número de fallecidos, la capacidad hospitalaria, el comportamiento social, sin embargo, nosotros tenemos nuestro propio semáforo de seguimiento y para nosotros es necesario mantener las medidas restrictivas de color naranja por el nivel de contagio que existe acá en la zona metropolitana, más que en la zona metropolitana en el municipio de Puebla y tenemos que entender que esto debe ser con mucha más reserva, lo voy a analizar con la Consejería Jurídica si es necesario emitir un nuevo decreto lo emitiré”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo señaló que no se trata de un desacato a la Secretaría de Salud Federal, ya que Puebla también tiene su propio monitoreo y con base en eso y la movilidad se analizarán las restricciones.

“Sin que se vea como un desacato a la opinión del semáforo amarillo federal, preservaremos por un periodo y equilibrar esa definición con las necesidades que tienen sectores productivos de apertura”, refirió el gobernador, Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal reconoció a las y los poblanos por seguir las medidas de higiene y la responsabilidad social al usar cubre bocas, gel antibacterial y lavado frecuente de manos, pues eso provoca que bajen los números de contagios.